Trauercafé und Kinderheim: Weihnachtsaktion auf Spendenportal „Gera Crowd“

Gera Das Portal der Energieversorgung unterstützt zwei Crowdfunding-Projekte mit insgesamt bis zu 5000 Euro. Um diese Vorhaben geht es:

Die Weihnachtsaktion auf der Spendenplattform „Gera Crowd“ der Energieversorgung Gera (EGG) ist nach Unternehmensangaben außerordentlich gut gestartet. Wie die EGG mitteilt, haben nach 15 Tagen bereits 96 Unterstützer für die zwei teilnehmenden Geraer Herzensprojekte gespendet. Die EGG wiederum hat so bereits 2.800 Euro aus ihrem Sonderfördertopf an die Projektstarter ausgeschüttet.

Das Projekt der Hospizbewegung Gera ist bereits erfolgreich und hat seine angepeilte Zielsumme von 4.000 Euro erreicht. Benötigt wird das Geld zur Anschaffung einer neuen Küche für das Trauercafé. Ein wichtiger Ort, der einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit des Vereins ausmacht. Hier können sich Personen, die einen geliebten Menschen verloren haben, geschützt treffen und austauschen.

Auf große Unterstützung hofft auch weiterhin die Geraer Heimbetriebsgesellschaft (HBG). Für die Kinder eines Kleinstheims in der Kurt-Keicher-Straße in Gera sollen 6.000 Euro zur Installation eines Bodentrampolins gesammelt werden. Bislang sind 725 Euro dafür eingegangen. Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Unternehmens bietet in ihren Einrichtungen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich an Arbeitsgemeinschaften zu beteiligen, an Freizeit- und Ferienfahrten teilzunehmen oder auch individuelle Förderungen zu erhalten.

Die beiden Crowdfunding-Projekte waren am Freitag, 1. Dezember auf der Gera Crowd an den Start gegangen. In der Vorweihnachtszeit unterstützt die EGG zwei soziale Einrichtungen im Rahmen einer Weihnachtsaktion auf der „Gera Crowd“ bei der Erfüllung ihrer Herzensprojekte. Eigens dafür wurde der Fördertopf auf 5.000 Euro erhöht. Erhält ein Projekt eine Unterstützung aus der Bevölkerung von mindestens 10 Euro, gibt die EGG weitere 30 Euro, statt wie üblich 10 Euro, aus dem Fördertopf des Unternehmens dazu. Bis zum Aktionsende am 31. Dezember können beide Projekte noch tatkräftig unterstützt werden.

Alle Informationen gibt es unter www.gera-crowd.de/weihnachtsaktion