Wo die Stadt Gera 2020 in ihre Straßen investiert

Die Stadt Gera hat viele Straßenkilometer, darunter nicht wenige, die einer Instandsetzung oder auch eines größeren Ausbaus bedürfen. Neben größeren Baustellen, wie Wiesestraße und Clara-Zetkin-Straße, wird 2020 an vielen weiteren Stellen in Gera in den Tiefbau investiert. Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer gab im Bauausschuss einen Überblick.

Fortgesetzt und abgeschlossen werden müssen 2020 die Arbeiten in der Plauenschen Straße. Voraussichtlich ab März, abhängig von der Witterung, soll der 4. Bauabschnitt von der Pfortener Straße bis zur Anbindung Stadtring Süd-Ost analog der bisherigen Arbeiten gebaut werden. Auf die Frage, wie mit dem Schülerverkehr zur Pfortener Grundschule umgegangen wird, sagte sie, dass ein erster Teilabschnitt von Pfortener bis Meuselwitzer Straße gebaut wird und für den Abschnitt vor der Schule natürlich auf die Sommerferien geblickt werde. „14 Tage vor Beginn, so ist es vereinbart, setzen wir uns mit der Schulleitung noch einmal zusammen“, sagt die Amtsleiterin. Außerdem sei bei diesem finalen Teilabschnitt die Plauensche bis zur Meuselwitzer Straße ja wieder offen.

Weitergebaut und fertiggestellt werden sollen in diesem Jahr auch die B92-Brücke über die Zoitzbergstraße und die ebenfalls 2019 begonnenen Arbeiten an den Eichbergbrücken in Langenberg. Als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser-Zweckverband soll voraussichtlich von März bis Juni die Leumnitzer Straße und Quellenstraße auf 590 Meter Länge gebaut werden. 666.000 Euro kostet das Gesamtvorhaben, von den städtischen rund 430.000 Euro werden etwa 380.000 Euro gefördert.

Zwar müssen die Liebschwitzer auf die tatsächlichen Bauarbeiten in der Salzstraße noch warten, zumindest ist aber hier vorgesehen, 2020 mit den konkreten Planungen für den städtischen Anteil der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Zweckverband zu beginnen. Es sei nun eine Bereisung mit dem Fördermittelgeber geplant, sagt Simone Prüfer. Schafft es das Vorhaben für einen 760 Meter langen Bauabschnitt ins Förderprogramm mit einer Förderquote von 75 Prozent, soll es im Sommer planerisch losgehen.

Als vorgeschaltete Maßnahme müsste die Wipsebrücke Zwickauer Straße noch einmal instand gesetzt werden, da hierüber beim Bau der Salzstraße der Umleitungsverkehr fließen soll. Auch hier hofft man auf Fördermittel für eine Umsetzung 2021, für die „Hauptbaustelle“ soll 2021 ausgeschrieben werden.

Instand gesetzt werden soll auch der Straßenbelag in der Werner-Petzold-Straße und in der Robert-Blum-Straße, hieß es im Ausschuss ohne weitere Details, zudem der Radweg entlang der Stadtrodaer Straße, Stützmauern an der Vogtlandstraße und am Mohrenplatz sowie der Zwötzener Steg und verschiedene Gehwege.

Erstmals in einem Umfang von 400.000 bis 450.000 Euro soll 2020 eine „Asphaltausschreibung“ für die Instandsetzung mehrerer Straßenzüge (siehe unten) erfolgen. Im März soll darüber im Vergabeausschuss entschieden werden, abgearbeitet werden sollen die Baustellen von der beauftragten Firma abschnittsweise über das Jahr verteilt.

Kurt-Keicher-Straße zwischen Franz-Mehring- und Franz-Petrich-Straße sowie zwischen Franz-Petrich- und Herderstraße

Scheubengrobsdorfer Straße von Stadtrodaer Straße bis Ernseer Berg

Steinbeckstraße zwischen Ziegelacker und Linienstraße

Straße des Bergmanns, rechte Fahrspur, zwischen Hausnummer 36 und Abzweig Laasener Straße

Verbindungsstraße von Roben nach Steinbrücken

Verbindungsstraße von Rusitz nach Roben

Verbindungsstraße zwischen Vorspanneberg und Ortslage Rusitz