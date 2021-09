Audi demoliert und Reifen zerstochen - Streit auf Markt - E-Bike gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Audi in Seebergen völlig demoliert und Reifen zerstochen

In der Nacht auf Samstag beschädigte in Seebergen ein Unbekannter einen PKW Audi A4/Avant eines 59-Jährigen. Dieser hatte zuvor sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Hauptstraße geparkt. Als der Fahrzeughalter am Samstag zu seinem PKW zurückkehrte, stellte dieser mehrere Dellen, mehrere Kratzer sowie zwei zerstochene Reifen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0205161/2021 entgegen.

Auseinandersetzung auf Markt in Waltershausen

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr auf dem Marktplatz von Waltershausen zu einer Auseinandersetzung zweier Personen. Ein noch anwesender 28-Jähriger konnte als Tatbeteiligter ausgemacht werden. Laut Zeugenaussagen soll sich dieser mit einer weiteren unbekannten Person mit zwei Eisenstangen duelliert haben. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer 0205462/2021 zu melden

E-Bike in Bad Tabarz entwendet

Samstagabend gegen 19 Uhr stellte ein 25-Jähriger sein schwarzes Trekking-Bike der Marke KTM im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Bad Tabarz ab. Unbekannte nahmen dies über Nacht zum Anlass, sich mit dem gesicherten E-Bike auf und davon zu machen. Das Fahrrad wurde ohne den dazugehörigen Akku entwendet. Der Wert des Trekking-Bike wird auf 800,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades bzw. zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer 0205468/2021 entgegen.

