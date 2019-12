Besser bewegt im Job

Wer junge Leute in den letzten Schuljahren fragt, was sie werden wollen, bekommt oft Antworten, die auf eine Büro-Tätigkeit weisen. Dort macht man sich nicht schmutzig, bleibt vom Wetter und gesundheitsschädlichen Stoffen und meist auch von Schichtarbeit verschont. Die Büro-Jobs sind in den Statistiken der Arbeitsagentur oft die einzigen, die mehr Bewerber als Stellen haben, auch im Landkreis Gotha. Dabei ist was früher galt heute ein Irrtum. Die Bestimmungen beim Arbeitsschutz in der Industrie sind streng. Und langes Sitzen schadet nur. Wer länger sitzt ist früher tot. Dieser Satz ist längst wissenschaftlich erwiesen. Spätestens nach einer halben Stunde sollte man aufstehen und sich einige Minuten bewegen. Das Sitzen beim Autofahren ist sogar noch schädlicher, weil es die Sitzhaltung immer gleich bleibt. Allerdings ist die Verlockung sitzen zu bleiben groß. Zum einen glaubt mancher, er liefere seine Arbeitsergebnisse schneller ab, wenn er ununterbrochen am Schreibtisch bleibt, zum anderen steckt dies evolutionär so in uns drin, denn unsere Steinzeit-Vorfahren liefen 40 Kilometer am Tag. Sitzen war da eine willkommene Ruhepause und sparte Energie.

Da ist es letztlich besser, die Arbeit selbst hält im Bewegung. Besser für den Körper und fürs Gehirn.