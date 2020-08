Künstler Gert Weber mit Jochen Weigt, Oberbürgermeister Knut Kreuch und Ursula Weigt (von links) am Denkmal.

Conrad Ekhof zeigt viele Gesichter in Gotha

Der 12. August gehört in Gotha 2020 Conrad Ekhof. Seinen 300. Geburtstag nehmen die Stiftung Schloss Friedenstein wie auch private Bewunderer zum Anlass, an den Schauspieler zu erinnern, der Gotha in den Fokus der deutschen Theaterlandschaft rückte.