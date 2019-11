Zum und vom Berghotel Friedrichroda fährt jetzt der Linienbus, das sechsmal täglich. Damit ist das größte Hotel weit und breit an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.

Am Dienstag ist die Bushaltestelle vor dem Tausend-Betten-Haus in Betrieb genommen worden. Damit habe im Prinzip ein ganzes Dorf eine Bushaltestelle bekommen, stellt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) angesichts der vielen Gäste, die im Berghotel ein- und ausgehen und übernachten, fest. Nicht jeder reise mit dem eigene Auto an.

Dennoch hat bis vor wenigen Tagen der Linienbus darum einen Bogen geschlagen. Sie habe lange darauf gedrängt, das zu ändern, sagt Susanne Hensel, Verkaufsleiterin des Hotels. Es habe länger gedauert als gedacht.

Umso größer sei die Freude jetzt bei Hotelbetreibern, Gästen und Friedrichrodaern, dass nun Busse der Linie 844 (Finsterbergen - Friedrichroda - Reinhardsbrunn) vorm Hotel halten. Sie eröffnen den Hotel-Gästen und Friedrichroda-Besuchern eine bessere Anbindung an weitere Buslinien, Waldbahn und Fernverkehrszüge.

Hoteldirektor Bernard Ribberink geht davon aus, dass insbesondere ältere Hotelgäste das Angebot gerne nutzen werden. Bis dato sei der Weg für sie von und zum Berg beschwerlich. Die Hotelgäste seien von dem neuen Angebot positiv überrascht, stellt Ribberink fest.

Mit dem öffentlichen Personennahverkehr gehe es jetzt in die weite Welt, stellt Klöppel anerkennend fest. Und zurück, fügt Landrat Onno Eckert (SPD) an. Damit werde Thüringens größter Beherbergungsbetrieb direkt an das Nahverkehrsnetz angebunden, sagt er.

Ähnlich wie bei der Linie 860 von Gotha nach Oberhof für den Berufspendlerverkehr des Gewerbegebietes Ohrdruf hatte der Kreistag dazu im Frühjahr grünes Licht erteilt. In beiden Fällen handele es sich um Pilotprojekte, um den Nahverkehrsplan zu erweitern, sagt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes.

Bereits zu Schuljahresbeginn war die erweiterte Führung der Linie 860 von Gotha nach Oberhof über das Gewerbegebiet Ohrdruf in den Fahrplan aufgenommen worden. Busfahrer der Verkehrsgemeinschaft des Landkreises Gotha berichteten, dass das Angebot seither an den Wochenenden stärker frequentiert werde. Auch bei Schichtwechseln insbesondere beim Süßwarenhersteller Storck sei das der Fall. Das hatte Landrat Eckert Anfang Oktober dem Kreistag mitgeteilt (wir berichteten).

Seit einer Woche fährt der Linienbus zum Berghotel. „Das werde schon ganz gut angenommen, sagt André Gessert vom Busunternehmen aus Finsterbergen. Pro Runde steigen etwa zehn bis 15 Fahrgäste dort zu.

Der Bahnhof Reinhardsbrunn ist das Drehkreuz, um nach Gotha, Erfurt oder Waltershausen zum Eislaufen zu gelangen.

Das Busangebot sei von den Gästen vom ersten Tag an angenommen worden, stellt Friedrichrodas Kurchef Hagen Schierz fest. Er macht das daran fest, dass sie sich im Kurort in der Touristinformation nach den Abfahrtzeiten erkundigen.

Bürgermeister Klöppel freut, dass das Berghotel die Investition einschieben konnte. Eine Summe wurde nicht genannt.

Einen Schwachpunkt gibt es dennoch. Neue Gäste, die mit der Bahn ankommen und zum Berghotel wollen, müssen eine Einzelfahrkarte kaufen oder den Berg hoch gehen. Allerdings können sie dann mit der Kurkarte den Bus gratis nutzen, bis in den Landkreis Schmalkaden-Meiningen hinein fahren, wirbt Klöppel für die Region.