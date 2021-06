Gotha feiert Aufbruch nach Corona

Gotha. Ein Feierabendmarkt wird am 25. Juni in der Innenstadt veranstaltet.

Die Stadt Gotha kehrt in die Normalität zurück. „Wir wollen den Aufbruch in eine neue Zeit feiern“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) angesichts sinkender Corona-Inzidenzwerte. Auf Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt und des Gewerbevereins werde am Freitag, 25. Juni, ein „Feierabendmarkt“ in Gotha stattfinden. Daran können sich alle Händler mit Verkaufsangeboten beteiligen und kostenfrei bereitgestellte Sondernutzungsflächen nutzen. Die KulTourStadt will mit „GothaSür“ für Unterhaltung sorgen.