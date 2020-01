Gothaer Busstreit im Abklingen

Der Busunternehmer Wolfgang Steinbrück ist im Jahr 2021 strafrechtlich aus allem heraus. Dann ist für ihn die Bewährungszeit nach einer angedrohten Haftstrafe von über einem Jahr zu Ende. Das teilt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen auf Nachfrage mit. Doch diese Verurteilung hat nur indirekt mit dem Gothaer Busstreit zu tun. Über Monate fuhren im Jahr 2017 in der Kreisstadt Gotha und im Landkreis immer zwei Busse die Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an. Zum einen die Busse der nach der Kündigung der Verträge mit dem Busunternehmer Wolfgang Steinbrück neu von der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) beauftragten Unternehmen, zum anderen die Busse des Unternehmers Steinbrück, der die Kündigung nicht akzeptierte.

Doppelte Busse und zwei Insolvenzen

Diese doppelte Bedienung der Haltestellen machte Gotha bundesweit bekannt. Im vorläufigen Rechtsschutz erlangte die Busfirma ein Urteil, das die RVG zur Zahlung von Abschlägen in sechsstelliger Höhe verpflichtete. Die RVG meldete daraufhin Insolvenz an, so dass es zu diesen Zahlungen nicht kam. Insolvenzverwalter wurde Rolf Rombach, ein bekannter Erfurter Anwalt. Ein Insolvenzverwalter kann für die von ihm betreute, insolvente Firma auch noch lange laufende Verträge kündigen. Das tat Rombach Ende April 2017, nachdem die Busfirma ein Kompromiss-Angebot, die Hälfte des bisherigen Volumens wieder mit offiziellem Auftrag zu fahren, abgelehnt hatte. Der Busunternehmer ließ dennoch seine Busse weiter fahren, bis er selbst im September 2017 Insolvenz anmelden musste. Im Kreistag war von 15 Millionen Euro Schulden der Busfirma die Rede. Steinbrücks Pressesprecher nannte einen deutlich niedrigeren Betrag. Für die Kündigung hatte die Mehrheit der RVG-Anteilseigner, darunter der Landkreis, Gründe vorgebracht. Während auf der einen Seite der Busunternehmer auf höhere Zahlungen für seine im ÖPNV erbrachten Leistungen klagte, zeigte der neue RVG-Geschäftsführer Uwe Szpöt Steinbrück und einen der Vorgänger an der Spitze der RVG wegen überhöhter Abrechnungen an. Dieses Verfahren hat die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Mühlhausen nun eingestellt. Dem früheren RVG-Geschäftsführer sei strafbares Verhalten nicht nachzuweisen gewesen.

Urteil nur in anderer Strafsache

Der Busunternehmer Wolfgang Steinbrück wurde verurteilt. Allerdings nicht in diesem Verfahren. Es waren vielmehr von November 2016 bis August 2017 nicht gezahlte Arbeitgeber-Sozialbeiträge für bei ihm beschäftigte Personen und die nicht dem Zweck entsprechende Verwendung von Fördermitteln in den Jahren 2012 bis 2014. Fördermittel hatte sich das Busunternehmen für die Anschaffung von neuen Bussen, darunter Doppelstock-Busse, auszahlen lassen, mit dem Geld aber zunächst einen Kredit getilgt.

Nun machte die Staatsanwaltschaft von der Möglichkeit Gebrauch, ein Verfahren einzustellen, wenn keine wesentlich höhere Strafe als in Folge eines schwerwiegenderen Verfahrens zu erwarten ist. Das ist im Fall Steinbrück geschehen. Über strafrechtliche Ermittlungen wird es daher in der Frage, ob die Busfirma den Linienverkehr korrekt abgerechnet hatte oder nicht, keine Antwort geben. Über Torsten Jäger, seinen Pressesprecher in der Zeit des Busstreites, lässt Wolfgang Steinbrück auf Nachfrage übermitteln, er sei froh, dass alles gut ausgegangen sei. Er wolle nach vorn blicken.

Die Insolvenz-Verfahren der RVG und der Busfirma laufen noch. Doch der Insolvenzverwalter Steinbrücks, Dirk Götze, hat dem Unternehmen die Firma an sich bereits wenige Monate nach der Eröffnung des Verfahrens wieder übergeben. Das ist nicht unüblich in Insolvenz-Verfahren. Wolfgang Steinbrück sei wieder in seiner Branche unternehmerisch tätig, bestätigt auch Jäger.

Arbeitsplätze gingen nicht verloren

Die damaligen Busfahrer haben anderswo Anstellung gefunden. Insolvenz-Verfahren sind in der Regel nicht öffentlich. Götze sagt deshalb nicht mehr, als dass noch Klagen im Interesse der Gläubiger laufen. Von einer Klage gegen die insolvente RVG ist aber laut deren Insolvenzverwalter Rombach nichts bekannt. Es wäre wohl auch nichts zu holen. Die Aufgaben der RVG hat längst die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH übernommen.