Guten Morgen, Landkreis Gotha: Die Gäste haben stets frei

An einem Feiertag Geburtstag zu haben, das ist eigentlich eine coole Sache – die Gäste haben immer frei und man kann auch mitten in der Woche feiern.

Eine Oma von mir hatte am 7. Oktober Geburtstag – die Älteren unter uns erinnern sich noch – da kam dann auch schon mal ein Telegramm von Walter Ulbricht. Die andere Oma hatte ihren Geburtstag zu Weihnachten. Das war eigentlich blöd. Vor allem für Kinder. Schließlich gibt es dann nur einmal Geschenke. Oder zweimal, aber dafür weniger in der Summe. Ich habe sie nie darauf angesprochen, wollte nicht in alten Wunden stochern.

Mein Enkel hatte nun am Sonntag Geburtstag – zum Weltkindertag! Seit 2019 wird dieser Tag in Thüringen als Feiertag begangen. Blöderweise fiel er dieses Jahr auf einen Sonntag.

Mein Enkel wird zwar immer mit vielen Gästen feiern können – sofern sie aus Thüringen kommen. Aber er wird auch viel verpassen. So hätte er gestern bestimmt auch gern an der Märchenwanderung in Bad Tabarz teilgenommen oder wäre mit seinem Bruder durch das am Weltkindertag neu eröffnete „Reich des Fagati“, einem tollen Spielplatz im Hainich gestromert.

Dass an einem Feiertag immer alle frei haben, stimmt auch nicht ganz. Opa musste arbeiten. Deshalb auf diesem Wege: Nachträglich alles Gute zum 7. Geburtstag!