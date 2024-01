„Land unter“ hieß es in der Nacht zum 3. Januar 2024 kurzzeitig in Leina. An mehreren Stellen hatte der Fluss sein Bett verlassen und überflutete Straßen und Grundstücke. Georgenthals Bürgermeister Florian Hofmann und Feuerwehrleiter Thomas Panser kontrollieren den Doppelkammerschlauch, der eine Barriere gegen das Hochwasser bildet.