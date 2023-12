Inzwischen steht die Orgel der St. Peter Kirche in Goldbach an ihrem neuen Platz. Vor 14 Monaten wurde sie an der Ostseite der Kirche abgebaut und nun an der Westseite wieder aufgebaut. Ab Pfingsten 2024 soll sie wieder erklingen. Vor dem Weihnachtsmarkt wurde das Kircheninnere erst einmal gründlich gesäubert.