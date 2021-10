Ist das Gothaer Gemälde "Alter Mann" ein Rembrandt? - Die Forschung ist gefragt

Restaurator Dietrich Richter arbeitete am "Bildnis eines alten Mannes".

Gotha. Die fünf gestohlenen und wieder aufgetauchten Gemälde aus Gotha wurden restauriert und sollen bald Teil einer Ausstellung werden. Das Gemälde "Alter Mann" könnte nun sogar ein echter Rembrandt sein.

Eines der nach dem spektakulärsten DDR-Kunstraub nach Gotha zurückgekehrten Gemälde könnte nach Vermutung von Experten möglicherweise ein echter Rembrandt sein. Darauf deuteten Analysen während der Restaurierung des Gemäldes "Alter Mann" hin, hieß es am Donnerstag aus der Stiftung Schloss Friedenstein. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtet. Derzeit ordnet die Stiftung Schloss Friedenstein das Gemälde der Werkstatt und damit dem Umfeld von Rembrandt (1606 bis 1669) zu.

Im Katalog zur neuen Ausstellung der fünf Rückkehrer-Gemälde wird die Frage aufgeworfen, ob das bislang von der Rembrandt-Forschung kaum beachtete Bildnis nicht doch von dem niederländischen Meister selbst geschaffen wurde - oder unter seiner Beteiligung in der Werkstatt entstanden ist.

Darauf wiesen u.a. die hohe malerische Qualität und die festgestellten Pentimenti (Veränderungen im Malprozess) hin, sagte Stiftungskurator Timo Trümper. Außerdem gebe es eine weitgehend identische Gemäldefassung in Cambridge (USA), die von Rembrandt signiert und auf 1632 datiert worden sei.

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha Wie inzwischen bekannt wurde, hat sich allerdings die kunsthistorische Einschätzung zu den gestohlenen Bildern geändert. Statt Jan Lievens, wie es in der Verlustdokumentation früher hieß, halten die Gutachter nun Ferdinand Bol (1616 bis 1680) für den Maler des "Bildnis eines alten Mannes". Foto: Sascha Fromm

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha Das berühmte "Selbstbildnis mit Sonnenblume" stamme nicht von Anthonis van Dyck (1599 bis 1641), sondern sei die Kopie eines unbekannten Künstlers. Foto: Sascha Fromm

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha "Das Porträt ist sehr bedeutend, das erklärt auch, weshalb schon im 17. Jahrhundert zahlreiche Kopien gefertigt worden sind", so Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke. Das Original sei heute Eigentum des Dukes of Westminster. Foto: Sascha Fromm



Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha Im Falle der "Heiligen Katharina" handele es sich um ein Original von Hans Holbein dem Älteren (1465 bis 1524). Es sei ein eigenständiges Werk und nicht - wie vermutet - Teil eines Altars. Foto: Sascha Fromm

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha Pressekonferenz im Herzoglichen Museum Gotha zum "Gothaer Kunstraub" von 1979 - im Bild: Dr. Tobias Pfeifer-Helke (Stiftungsdirektor der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha), Dr. Martin Hoernes (Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung), Dr. Friederike Gräfin von Brühl (Partnerin der Kanzlei K&L Gates LLP und Rechtsanwältin der Stiftung Schloss Friedenstein) sowie Knut Kreuch (Oberbürgermeister der Residenzstadt Gotha und stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha). Foto: Sascha Fromm

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha Beim "Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut und Handschuhen" gehen die Experten dagegen nun davon aus, dass es Frans Hals selbst malte und doch keine Werkstattarbeit sei. Foto: Sascha Fromm

Rembrandts Schüler und Partner werden ausgeschlossen

Analysen während der Restaurierung lassen vermuten: Das Gemälde "Alter Mann" könnte sogar ein echter Rembrandt sein. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha/dpa

Für eine Einordnung des Gothaer Gemäldes in das Schaffen von Rembrandt müssten jedoch zukünftige Einschätzungen durch die Forschung abgewartet werden, hieß es weiter. Diese sollen auf einer internationalen Tagung im Vorfeld einer im Jahr 2027 geplanten Rembrandt-Schau in Gotha getroffen werden, wie die Stiftung erklärte.

Das Gemälde war vor dem Diebstahl 1979 zuerst dem Rembrandt-Schüler Ferdinand Bol und später Rembrandts Partner Jan Lievens zugeschrieben worden. "Beide Künstler können nach den uns nun vorliegenden Erkenntnissen aber ausgeschlossen werden", sagte Trümper.

Die fünf bei dem Kunstraub vor 42 Jahren aus Gotha gestohlenen Altmeister waren nach ihrem Auftauchen umfangreich restauriert und untersucht worden. Sie werden in der Sonderausstellung "Wieder zurück in Gotha - die verlorenen Meisterwerke" vom 24. Oktober bis zum 22. August 2022 im Herzoglichen Museum in Gotha gezeigt.

