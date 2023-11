Klimawandel: Apfelstädter wollen Auenwald im Kreis Gotha retten

Einweisung der etwa 60 Helfer zur Baumpflanzaktion in der Apfelstädtaue, in der Buschwitte bei Apfelstädt. Mehr als 600 Eichen, Ahorne und Wildobstbäumen sollen gepflanzt, etwa hundert Schwarz- und Hickorynüsse in den Boden ausgebracht und gekennzeichnet werden.