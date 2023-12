Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Gleichense Ohrdruf geben am Mittwoch, 13. Dezember, ab 19 Uhr in der Trinitatiskirche wieder ein Adventskonzert. Hier eine Aufnahme von 2019.

Gymnasium Gleichense gibt Konzert in Ohrdruf. Elena spielt beim Gesprächskonzert im Löfflerhaus Gotha. Orangeriefreunde Gotha zeigen Filme. Festkonzert erklingt in der Stadtkirche Waltershausen. Bürgerturmfreunde bitten zur Glühweinrunde am Krahnberg.

Gleichense-Gymansiasten geben Konzert in der Trinitatiskirche Ohrdruf

Eine volle Trinitatiskirche in Ohrdruf erhoffen sich die Schüler des Gymnasiums Gleichense am Mittwoch, 13. Dezember. Ab 19 Uhr geben sie in der Kirche ihr traditionelles Adventskonzert. Um die Adventszeit feierlich zu begehen, veranstaltet die Schulgemeinschaft des Ohrdrufer Gymnasiums alle Jahre wieder ein festliches Konzert und lade dazu herzlich ein, so Schulleiter Stephan Marschner. red

Advent im Gothaer Orangenhaus

Die Orangerie-Freunde veranstalten wie in den vergangenen Jahren einen Adventsnachmittag im Orangenhaus. Dazu gibt es am Samstag, 16. Dezember, von 14 Uhr bis 17 Uhr eine Kaffeerunde, auch mit Glühwein. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Orangerie wird gebeten. Ab 15 Uhr läuft für Kinder ab 6 Jahren (bis 10 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen) der Weihnachtsfilm „Der Polarexpress“. Der Eintritt beträgt für Kinder und Erwachsene 6 Euro (nur im Vorverkauf). Nach der Vorführung erwarte die Kinder der Weihnachtsmann mit einer Überraschung. Ab 18 Uhr werde zum Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann auch Feuerzangenbowle gereicht. Karten zu 13 Euro sind nur im Vorverkauf erhältlich, im Bürgerbüro Matthias Hey (SPD), Hauptmarkt 36. Der Erlös ist für die Orangerie bestimmt. red

Festkonzert in der Stadtkirche Waltershausen

Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, wird 17 Uhr in der Stadtkirche ein Weihnachts-Festkonzert gegeben. Zum Jubiläum „300 Jahre Stadtkirche“ wurde ein festliches Programm ausgewählt, so Kantor Theophil Heinke. Es erklingen aus Bachs Weihnachtsoratorium die fröhlich-pompösen Kantaten eins „Jauchzet, frohlocket“ und vier „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“. Es singen das Ensemble Vocale Waltershausen und die Kantorei Laudate Friedrichroda/Waltershausen. Als Solisten wurden Anna Kellnhofer (Sopran), Lukas Förster (Altus), Tobias Schäfer (Tenor) und Benedikt Blum (Bass) gewonnen. Es spielt das Telemannische Collegium Michaelstein auf barocken Instrumenten. Kirchenmusikdirektor Heinke wird zusätzlich an der großen Barock-Orgel das Oratorium zu zusätzlichem festlichen Glanze verhelfen und auch zwischen den Kantaten die Sinfonia (aus Kantate II) spielen. Die musikalische Leitung hat Kantor Tom Anschütz.

Karten für das Konzert gibt es für 18, ermäßigt 15 Euro, an der Tageskasse oder im Vorverkauf im Büro der Stadtkirche (Telefon: 03622/400 6631). red

Bürgerturmfreunde laden zur Glühweinrunde ein

Das diesjährige Glühweintrinken der Gothaer Bürgerturmfreunde beginnt am Sonntag, 17. Dezember, 13 Uhr auf dem Gelände des Bürgerturms am Krahnberg. Es gibt Bratwürste, Rostbrätel und kleine Geschenke. Ab 14 Uhr wird eine Abordnung des Fanfaren- und Showorchesters Gotha erwartet. Den Erlös werden die Bürgerturmfreunde einer gemeinnützigen Einrichtung in der Region spenden, erklärt Reinhard Bechmann vom Bürgerturmverein. stasju

Sonntagskonzert mit Elena im Löfflerhaus Gotha

Unter dem Thema „Prachtvoller Barock“ findet am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Löfflerhaus in Gotha, Margarethenstraße 2, ein Gesprächskonzert mit der Pianistin Elena Metelskaya statt. Abwechselnd spielend und erklärend, entsteht für das Publikum ein Einblick in die Geisteshaltung und Ästhetik des Barock-Zeitalters. Es erklingen Meisterwerke von Bach, Händel, Scarlatti, Rameau und Pachelbel. Der Eintritt kostet 18 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. red