Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Der Kreistag Gotha ebnet den Weg für einen Heimatpfleger. Im Bild: Blick auf die Kleingärten am Nordhang des Krahnberg-Kriegsbergs. (Symbolbild)

Landkreis Gotha In einem Ort im Kreis Gotha müssen sich Eltern auf Mehrkosten einstellen. Unbekannte stehlen ein teures E-Bike. Und der Kreistag schafft eine besondere neue Stelle.

Eltern schulpflichtiger Kinder aus Mühlberg müssen sich im nächsten Jahr auf höhere Hortgebühren einstellen. Aus einer Beschlussvorlage des Gemeinderates von Drei Gleichen geht hervor, dass die Betreuung in der Kita „Waidspatzen“ ohne Frühhort monatlich 142 Euro kosten wird. Wird der Frühhort in Anspruch genommen, fallen 147 Euro an. Die neuen Gebühren gelten für die Schuljahre 2024/2025 sowie 2025/2026.

Für das Schuljahr 2024/2025 ergibt sich daraus ein Fehlbetrag in Höhe von 16.442 Euro im Haushalt. Die Gemeinde Drei Gleichen hat sich gemeinsam mit dem Träger der Kita, der Arbeiterwohlfahrt (AWO), und dem Elternbeirat darauf geeinigt, dass die Gemeinde und die AWO jeweils die Hälfte der Kosten tragen. Das soll auch für das Schuljahr 2025/2026 gelten. Für das zweite Halbjahr 2025 ist geplant, die Hortgebühren wieder neu zu berechnen.

Landkreis Gotha bekommt einen Heimatpfleger

Der Landkreis Gotha bekommt einen Kreisheimatpfleger. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen, die ehrenamtliche Stelle einzurichten. Zu den Tätigkeiten eines Kreisheimatpflegers zählen die Erfassung, Erforschung, Beobachtung, Sicherung und Pflege von Gegenständen und Werten der Heimatpflege. Auch Brauch- und Denkmalpflege, regionale Geschichtsforschung sowie Natur- und Umweltschutz gehören dazu.

Den Antrag für die Stelle des Heimatpflegers für den Kreis Gotha hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. „Gerade im Kreis Gotha mit seiner außerordentlich reichen, vielfältigen Geschichte, Kultur- und Kulturlandschaft ist dieses bewährte Instrument der Heimatpflege unverzichtbar“, teilte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Albrecht Loth am Dienstag mit.

Damit verbunden sei außerdem eine Stärkung des Ehrenamts im ländlichen Raum. Immerhin würden auch Geschichts-, Kultur- und Heimatvereine, die in den Dörfern zudem oftmals den Betrieb von Museen und Heimatstuben gewährleisten, zunehmend durch den demografischen Wandel vor große Herausforderungen gestellt. Die institutionelle Begleitung durch solch eine Stelle bedeute deshalb eine wichtige Unterstützung durch den Landkreis, so Loth.

Teures E-Bike in Gotha gestohlen

Unbekannte Diebe haben ein teures E-Bike in Gotha gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrrad am Wochenende aus einem Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße entwendet. Bei dem Rad handele es sich um eines der Marke Raymon, Fullray in den Farben Grün/ Blau im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 03621 781124 (Bezugsnummer 0330453/2023) entgegen.

Glasfaserausbau in Gotha geht in neue Runde

Schnelles Internet soll es zukünftig auch in Gotha geben. Nachdem der erste Anlauf für den Glasfaserausbau gescheitert war, hat die Stadt am vergangenen Freitag einen Kooperationsvertrag mit der Telekom sowie der Deutschen Glasfaser GmbH geschlossen. Beide Unternehmen werden im neuen Jahr in die Vorvermarktungsphase starten, teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Landkreis stehen Kommunen vor dem Problem doppelter Ausbauvorhaben. Die Akteure seien sich sicher, dass dies in Gotha nicht der Fall sein werde, hieß es in der Mitteilung. Die Ausbaugebiete seien eingegrenzt und damit eine doppelte Bebauung ausgeschlossen worden. Bauarbeiten im Stadtgebiet sollen auch zukünftig gemeinsam geplant und besprochen werden, bevor die einzelnen Arbeiten beginnen.

Ursprünglich wollte die Deutsche Giganetz das Glasfasernetz in Gotha ausbauen. Das Unternehmen pausierte das Vorhaben im September, weil trotz gemeinsamer Bemühungen mit der Stadt kein ausreichendes Interesse für Glasfaser geweckt werden konnte. Damit sich der Ausbau für den Anbieter gerechnet hätte, wäre eine Nachfrage von mindestens 40 Prozent der Haushalte in Gotha nötig gewesen.

Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach beteiligt sich an einem Konzert in Gotha. Foto: Horst Gröner

Weihnachtsoratorium in Gotha

In diesem Jahr erklingt Bachs Weihnachtsoratorium schon einen Tag vor Heiligabend am Samstag, 23. Dezember, ab 18 Uhr, in der Gothaer Margarethenkirche. Der Bachchor Gotha sowie Kinder- und Jugendchor werden begleitet von dem Barockorchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Gemeinsam mit den Gesangssolisten Sara Mengs (Sopran), Bettina Denner (Alt), Nico Eckert (Tenor) und Tobias Mengs (Bass) kommen die Teile 1 bis 4 aus Johann Sebastian Bachs bekanntestem Werk zur Aufführung.

Der Viertklässler Cajetan Hülfenhaus von den „Lebensgeistern“ ist dabei als Echo-Sopran in der Arie „Flößt mein Heiland“ aus dem vierten Teil zu erleben. Einige Karten sind noch im Vorverkauf bei allen Verkaufsstellen des Ticket-Shop Thüringen sowie online zu erhalten. Die Abendkasse öffnet um 17.15 Uhr.