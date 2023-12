Kreis Gotha Die Weihnachtsmärkte im Landkreis Gotha bieten viel. Trubel herrscht in der Versteigerungshalle Uelleben. Siebleber stellen Schattenspiel auf die Beine. Emleber kochen mit Feldküche.

Der Edelhof in Brüheim wird zum prächtigen Festplatz.

Die Siebleber Vereine sammeln für ihre Schatzkiste.

Gräfenhainer Adventsmarkt erfährt starken Zulauf.

Kaffeetrinken im Pfandleihhaus, Schattenspiele bei der Feuerwehr – Adventsmärkte im Kreis Gotha haben neben Traditionellem auch manch Ungewöhnliches zu bieten. Am zweiten Adventswochenende sind jedenfalls in zahlreichen Orten des Landkreises Gotha viele Leute zum besinnlich-heiteren Treiben zusammengekommen.

Gut besucht ist am Samstag der traditionelle Weihnachtsmarkt im Edelhof der Nessetal-Gemeinde Brüheim. Foto: Peter Riecke

Etwa tausend Leute sind Samstagabend auf dem Festplatz neben der Feuerwehr Siebleben versammelt, schätzt Dietmar Thiel. Er steht am Pizzaofen. „Wir backen Lebkuchen.“ Die Kinder können Streusel dann selbst darauf streuen. Der Erlös geht in die „Schatzkiste“. So heißt ein neuer Sieblebener Verein, der sich der kleinen Schätzchen, der Kinder im Gothaer Ortsteil annimmt. Mit Martin Falkenstein hat Thiel den Vorsitz inne.

Mit „Kling Glöchchen“ eröffnen die kleine Strolche des Gräfenhainer Kindergartens den Weihnachachtsmarkt. Anschließend beschert sie der Weihachtsmann. Foto: Wieland Fischer / Gotha

Der Siebleber Adventsmarkt lebt vom Engagement der Vereine. Während Feuerwehrleute am Rost rotieren, führen Schatzleute ein Schattenspiel auf. In mühevoller Kleinarbeit seien die Puzzleteile aus Pappfiguren dazu zusammengeschnippelt worden, erzählt Thiel.

Gräfenhainer können auf ihre Vereine bauen

Gräfenhainer Vereine haben zum zweiten Mal einen Adventsmarkt auf die Beine gestellt. „Es sind sogar zwei mehr als vergangenes Jahren, zehn statt acht“, freut sich Dagmar Möller vom Ortschaftsrat. Ob Feuerwehr, Blasmusikanten, Schenks- oder Kindergartenförderverein, alle tragen zum Gelingen bei. „Wir bauen das Jahr für Jahr aus“, sagt Dagmar Möller. „Und wir übernehmen die Gema-Gebühren“, fügt Ortschaftsbürgermeister Jan Straßenmeyer (parteilos) an – immerhin 176 Euro sind es für ein paar Stunden. So bleibe am Ende mehr Geld für Vereine in der Kasse. Die Bescherung übernimmt Ortschaftsratsmitglied Uwe Kallenbach (CDU), der den Weihnachtsmann spielt.

In Uelleben beschert „Weihnachtsmann“ Ingo Kalbe mit den „Elchen“ Chiara (rechts) und Elisa Groß und Klein. Foto: Wieland Fischer

In Emleben haben die Feuerwehrleute auf dem Festplatz das Feuer für Gulaschkanone entfacht, während im Bürgerhaus die Senioren sich zur Weihnachtsfeier versammeln. Im Freien gibt es den fröhlichen Kehraus.

In Uelleben zieht das halbe Dorf mit

Den vielleicht beschaulichsten Adventsmarkt richten die Uelleber aus. Das Pfandleih- und Auktionshaus – dessen großer Hof dient als Rahmen. Matthias Horn und seine Mannschaft werden von Gemeinde und Landfrauen unterstützt. Die Versteigerungshalle dient als Kaffee- und Glühweintafel. Das halbe Dorf stehe dahinter, sagt Horn über das breitgefächerte Engagement

Das Feuer ist lodert: Statt Pizza werden bei Dietmar Thiel in Siebleben zum Adventsmarkt Lebkuchen gebacken. Foto: Wieland Fischer

Dem Zuspruch an den Ständen und in den Räumen nach zu urteilen muss ein großer Teil aller Brüheimer am Samstag, beim Weihnachtsmarkt im Edelhof an der Schlossgasse gewesen sein. Der Ort hat rund 450 Einwohner. Doch selbstverständlich kamen die Besucher auch aus der Region zu der Veranstaltung, die das Musikfestkomitee organisierte. Schon mit Beginn 15 Uhr füllte sich der Platz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr kämpften diesmal nicht gegen, sondern für das Feuer — hier in drei Flammenschalen, die gut wärmten, nachdem neben feuchten Nadelholzzweigen auch kräftige Holzscheite brannten und glühten.

Charlotte Hort und Sandra Römhild-Hort aus Brüheim gehen gern ganz in Schwarz. Foto: Peter Riecke

Neben dem Musikfest im Sommer ist der Weihnachtsmarkt eine wichtige traditionelle Veranstaltung in dem Ortsteil der Nessetal-Gemeinde. Der Geschichts- und Heimatverein, zu dem Musikfestkomitee-Chef Olaf Ludwig zählt, der Feuerwehrverein und die Landfrauen organisieren ihn. Ebenfalls konnte man dort Hefte mit Informationen über die Ortsgeschichte kaufen und es wurde für ein regionales Alpaka-Projekt gesammelt.

Kaffeetafel in der Versteigerungshalle zum Uelleber Weihnachtsmarkt, am Glühweinstand: Nadine Horn, André Steinbrück, Pauline Horn und Matthias Horn (von links). Foto: Wieland Fischer

Die anderen Stände waren im Freien unter Zelten in dem Halbrund, das die Gebäude des Edelhofs bilden, untergebracht. Darunter auch einer, den Kinder betreiben durften. Sie boten Süßigkeiten an. Auch Silke Schenk, die die Ergebnisse eines Nähprojektes verkaufte, sammelte nebenher Spenden für die Unterstützung herzkranker Kinder.

Adventsmarkt in Emleben: Stand der Jugendfeuerwehr Foto: Wieland Fischer

Erstmalig in diesem Jahr gab es ein Karussell für Kinder, freute sich Olaf Ludwig, unter dessen Leitung der Weihnachtsmarkt zum zweiten Male abgehalten wurde. Das Karussell wurde rege genutzt. Im Vereinsheim des Feuerwehr-Vereins traten Jürgen Rüffer und Siegmar Hunstock aus Bufleben mit ihrem Puppentheater auf. Sie hatten vor Jahren damit begonnen und wurden immer wieder nach dem nächsten Auftritt gefragt, berichtete Hunstock die Entstehung. Stücke wie „Kasper hat Zahnschmerzen“, „Kasperle hat verschlafen“ oder auch „Der verlorene Zauberstab“ führen sie je nach Publikum auf.

Auch im nächsten Jahr solle es den Weihnachtsmarkt im Edelhof nahe der Kirche wieder am Samstag vor dem zweiten Advent geben, kündigte Olaf Ludwig an. Die nächste Veranstaltung, ebenfalls ausgehend von den örtlichen Vereinen, sei das Frühlingserwachen Ende April. Das Programm stehe im Detail noch nicht fest