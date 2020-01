Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichtmess-Andacht in der Kirche Ibenhain

Mit dem Lichtmess-Tag am 2. Februar geht endgültig die Weihnachtszeit zu Ende. Die evangelische Kirchgemeinde Waltershausen lädt herzlich dazu ein, miteinander das Licht der Erscheinung Gottes in unserer Welt zu feiern. Die Andacht beginnt am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr in der Ibenhainer Kirche. Um sich symbolisch einen Schein des Lichtes mit in das neue Jahr zu nehmen, kann gerne der eventuell noch vorhandene Rest einer Advents- oder Weihnachtskerze mitgebracht werden, teilt Anne-Katrin Kummer, Pastorin in Waltershausen, mit.