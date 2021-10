Neues aus dem Landtag: Gesprächsrunde in Gotha

Gotha. Sascha Bilay lädt in sein Büro in Gotha ein. Interessierte können ihre Frage vorher ankündigen.

Zu einer Gesprächsrunde lädt der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) am Montag, 25. Oktober, 15 Uhr, in sein Büro in der Blumenbachstraße 5 in Gotha ein. Dabei soll es um aktuelle Entwicklungen im Landtag gehen, die Verhandlungen über den Haushalt für 2022 und die Zukunft des Opelwerkes in Eisenach. Interessierte können Fragen ankündigen unter Telefon: 03621/7386396 oder einsenden unter buero-gotha@sascha-bilay.de. Für den Besuch gilt die 3G-Regel.