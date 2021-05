Ohrdruf ermöglicht mehr Corona-Tests

Immer donnerstags (10 bis 18 Uhr) und nun auch dienstags (16 bis 18 Uhr) werden von der Johanniter Unfallhilfe in Ohrdruf in der Goldberghalle Corona-Antigen-Schnelltests angeboten.

Die Stadt Ohrdruf ist dabei, die Kapazitäten für Corona-Schnelltests zu erweitern. Bietet die Johanniter Unfallhilfe seit einigen Wochen bereits donnerstags von 10 bis 18 Uhr in der Goldberghalle diese Untersuchungen an, so sind sie seit dieser Woche auch dienstags von 16 bis 18 Uhr möglich. „Wir merken, dass der Bedarf gestiegen ist, seit die Bundesnotbremse gilt. Deshalb bemühen wir uns um noch mehr dieser kostenlosen Tests“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister.

Die Johanniter würden gern noch mehr testen, doch ihnen fehle dafür das Personal. „Deshalb haben wir schon seit einiger Zeit für freiwillige Helfer geworben. Und es haben sich tatsächlich etliche Menschen gefunden, die nach einer Schulung nun dazu beitragen, dass mehr getestet werden kann“, freut es den Bürgermeister. Der Aufruf gelte weiterhin, „denn wir möchten das Angebot noch mehr verdichten“, so Schambach.

Gesetz fordert Negativtestsfür Nutzung von Dienstleistungen

„Am liebsten wäre mir, wenn wir von Montag bis Freitag durchgängig das Testen in der Goldberghalle ermöglichen könnten.“ – Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz sind negative Corona-Testergebnisse inzwischen Voraussetzung für Dienstleister wie Friseure, einen Besuch im Tierpark oder auf der Bundesgartenschau. „Und wenn es mit den Öffnungen bei sinkenden Inzidenzwerten weiter geht, werden Tests noch mehr gebraucht“, sagt Stefan Schambach.

Deshalb lasse er auch nicht locker. Er freue sich, dass das Medizinische Versorgungszentrum in Ohrdruf zu seinen Sprechzeiten ebenfalls Schnelltests ermöglicht. „In unseren Apotheken ist es nicht am Willen, sondern an den räumlichen Bedingungen gescheitert.“

Zur Entlastung der Teststellen trage auch die Stadtverwaltung Ohrdruf bei. Dienstags und donnerstags übernehmen geschulte Mitarbeiter die freiwilligen Schnelltests im Rathaus und in der Stadtwirtschaft und stellen für Kollegen, die es benötigen, eine Bescheinigung über ein negatives Ergebnis aus.