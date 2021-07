Open-Air-Bürgersprechstunde in Teutleben

Teutleben. Tankred Schipanski lädt nach Teutleben ein. Dort will er Bürgerfragen beantworten.

Zu einer Sprechstunde unter freiem Himmel lädt Tankred Schipanski (CDU) am Dienstag, 27. Juli, 13 Uhr, in Teutleben ein. Eine Stunde lang beantwortet der Bundestagsabgeordnete Bürgerfragen am Anger vor dem Bürgerhaus. Alle Anliegen können dabei angesprochen werden, einer Voranmeldung bedarf es nicht. Zuletzt hatte Schipanski die Sprechstunde am Telefon abgehalten. Das verbesserte Infektionsgeschehen mache die Open-Air-Sprechstunde möglich.