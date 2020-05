Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfingstgottesdienst aus Waltershausen im Radio und online

Die Gemeinden des Pfarramtes Waltershausen nutzen noch einmal das Angebot des lokalen TMR-Radios zur Ausstrahlung des Pfingstgottesdienstes. Da in manche Kirchen bei Festgottesdiensten der nötige Abstand nur schwer einzuhalten und die musikalische Gestaltung deutlich eingeschränkt ist, wird am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst aus der Stadtkirche Waltershausen ausgestrahlt über den Internetauftritt des Senders, teilt Pfarrerin Anne-Katrin Kummer mit. Mitfeiern werde am Radio bzw. über den Youtube-Kanal des Senders möglich. Das große Echo auf die Oster-Übertragung habe die Kirchgemeinde ermutigt, noch einmal diesen Weg zu wählen, um in großer Runde verbunden zu sein.