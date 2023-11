Sattelzug verliert Anhänger auf der A4 bei Gotha

Gotha. Ein Sattelzug hat auf der Autobahn seinen Anhänger verloren. Das war aber nicht das einzige Problem des Fahrers.

Eine Sattelzugmaschine hat am Samstagvormittag auf der A4 in Richtung Frankfurt nach der AS Wandersleben seinen Anhänger verloren.

Die Autobahnpolizei hängte den Sattelanhänger wieder provisorisch an und begleitete das Gespann bis zum Autohof Schwabhausen an der Anschlussstelle Gotha.

Wie die Polizei mitteilt, konnte nicht geklärt werden, warum der Sattelzug seinen Anhänger verloren hatte. Deshalb wurde die Dekra eingeschaltet. Im Rahmen der technischen Untersuchung stellte die Dekra fest, dass eines von zwei Sicherungselementen der Sattelplatte defekt war und sich so der Sattelanhänger lösen konnte.

Die Polizei stellte außerdem fest, dass bei der Zugmaschine die Kurzzeitzulassung abgelaufen war. Der 33-jährige Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 315 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, bis die zwei genannten Mängel behoben sind.

