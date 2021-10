Sperrung in Gotha: Baugrund wird untersucht

Gotha. Die Gleichenstraße in Gotha wird halbseitig gesperrt. Fahrende sollten Wartezeiten einplanen.

Mit Baugrunduntersuchungen wird am Montag, 25. Oktober, in der Gleichenstraße in Gotha begonnen. In Höhe der Hausnummer 41 wird der Verkehr dafür halbseitig gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung im Wechsel für den fließenden Fahrzeugverkehr ausgeführt. Bis voraussichtlich Freitag, 5. November, wird der Verkehr dort durch eine Ampel geregelt.