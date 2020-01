Tambach-Dietharz: Geläut ist wieder vollständig

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr rangiert Sören Butz aus der Eisenacher Niederlassung der Firma Maximum seinen 2,5 Meter breiten und etwa 24 Tonnen schweren Kranwagen die etwa sechs Prozent Gefälle den schmalen Weg an der Kirchstraße zwischen Pfarrhaus und Bergkirche hinauf und stützt ihn auf dem kleinen Plateau an der Nordseite der Kirche ab. Es ist sein erster Einsatz an diesem Ort.

Uwe Nothnagel und Frank Aderhold aus der Firma Willing aus dem nahen Gräfenhain, beides Spezialisten für Turmuhren und Glockengeläute, sind längst mit ihrem Transporter und Werkzeug da. Die 250-Kilogramm schwere Christusglocke ist sicher im Kirchenschiff verwahrt. Per Hubwagen wird sie erst einmal zur Kirchentür gefahren.

Für den Kran ist es kein Problem, das Gewicht in gut 20 Meter Höhe zu heben. In seiner kürzesten Auslegung kann er 30 Tonnen heben, in seiner längsten Auslegung bis 30 Meter noch immer eine Tonne.

Per Funk wird der Kran dirigiert

Aber vom Standplatz aus muss das Seil über den Kirchturm hinweg zur Anschlagstelle an der Tür geführt werden. Uwe Nothnagel dirigiert den Kranfahrer, der diese Stelle nicht mehr einsehen kann, per Funk. Das Herausheben der Glocke gelingt problemlos. Nichts wird beschädigt.

Uwe Nothnagel (links) und Frank Aderhold vom der Firma „Turmuhren & Glocken Willing aus Gräfenhain bringen die Glocke in Position. Foto: Peter Riecke

Dann geht es mit etwas mehr Schwung nach oben. Nothnagel und Aderhold sind bereits im oberen Turmgehäuse. Während die Glocke vor dem Nordfenster schwebt, ist Gelegenheit, ein Paar Fotos des Kunstwerkes mit einem Stück von Tambach-Dietharz im Hintergrund aufzunehmen.

Dann übernehmen die Fachleute das schwere Stück, in dem es per Haken mit im Inneren des Kirchturms befestigten Ketten verbunden wird. Danach beginnt der langwierigere Teil der Arbeit. Die Glocke muss perfekt ins Geläut gehangen werden. Das dauert bis in die Mittagsstunde. Die Tambacher-Dietharzer hören das Läuten zu ungewohnter Zeit. Am Klang wird noch nachjustiert.

Auch der Vorsitzende des örtlichen Luthervereins, Wolfgang Hadersbeck, schaut sich das nun wieder vollständige Geläut an. Sein Eifer gilt jedoch mehr der Lutherkirche im Stadtzentrum, für deren „Lutherglocke“ der Verein sammelt. Die Kirche für das kirchgemeindliche Leben in Tambach-Dietharz ist allerdings die Bergkirche. Die Lutherkirche ist zu groß.

Die alte mittlere Glocke des Bergkirchen-Geläuts wurde abgehangen, da sie zwar keine Symbole des Naziregimes wie ein Hakenkreuz zeigt, aber ihre Beschriftung war im Geist dieser Zeit verändert. „In Treue zum Christus der Deutschen“ stand darauf.

Das Geläut ist nun wieder vollzählig. Die Schöpferglocke und die Vollender-Glocke wurden bereits 2017 erneuert. Foto: Peter Riecke

Auch das weiter unten angebrachte Bibelzitat war auf „Kommet her zu mir, ich will euch erquicken“ verkürzt. Im Matthäus-Evangelium steht „Kommet her zum mir alle die ihr müde und beladen seid; ich will euch erquicken“ und so steht es nun auch auf dem unteren Kranz der Glocke. Oben ist sie als Christusglocke gekennzeichnet und sie ist die mittlere der drei Glocken.

Die Schöpferglocke ist 375 Kilogramm schwer, die Vollender-Glocke wiegt 120 Kilogramm.

Die Vorgänger-Glocke ist Bestandteil einer Ausstellung im Lutherhaus Eisenach, die belegt, wie der Nationalsozialismus auf die Kirche Einfluss nahm. Foto: Peter Riecke

Die alte Glocke ist der Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Lutherhaus Eisenach am Lutherplatz. Sie trägt den Titel „Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche ‘Entudungsinstitut’ 1939 - 1945“ und erhellt die destruktiven Folgen seines Wirkens und den mühsamen Weg zur historischen Aufarbeitung nach 1945.