Versteigerung in Gotha im März

Am 27. März 2020 findet ab 14 Uhr im Neuen Rathaus am Ekhofplatz eine öffentliche Versteigerung aus den Beständen des Fundbüros der Stadt Gotha statt. Die Fundsachen, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden öffentlich nach Höchstgebot an neue Besitzer gebracht, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit.

Ein Garantieanspruch auf die ersteigerten Artikel sei nicht gegeben. Das Ersteigerte müsse sofort bezahlt werden, wird betont. Die Liste der zur Versteigerung vorgesehenen Fundsachen werde in Kürze auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Die Versteigerung erfolgt laut Bürgerlichem Gesetzbuch.