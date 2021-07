Waltershäuserin entdeckt blauen Hüpfer am Strand

Pobierowo. Ein Frosch überraschte eine Leserin aus Waltershausen bei einem Strandspaziergang. Hinter der Farbe des Tiers vermutet sie ein Naturphänomen.

Als sie bemerkt, was ihr da am Strand anhüpft, staunt Leserin Nicole Schramm aus Waltershausen nicht schlecht. An der polnischen Ostsee bei Pobierowo hat sie einen blauen Wasserfrosch entdeckt und mit der Kamera festgehalten. Um einen Moorfrosch, der sich in der Laichzeit blau färbt, handelt es sich bei dem Tier nicht, ist sie sich sicher. Dem Wasserfrosch fehlten die gelben Farbzellen in der Haut – ein Phänomen, das man Axanthismus nennt.