Zwei Konzerte im Gothaer Tierpark

Gotha. Am 12. und 13. September öffnet wieder der Konzertgarten im Tierpark Gotha. Diesmal gibt es Musik von der Janis-Dreilich-Band und Robin Hofmann.

In einen spätsommerlichen Konzertgarten verwandelt sich am kommenden Wochenende (12./13. September) das Gothaer Tierparkgelände. Auf die Besucher warten Klangerlebnisse voller Energie und mit viel Liebe zur Musik, so der Veranstalter.

Den Anfang macht am Samstag die Newcomergruppe Janis-Dreilich-Band aus Gotha. Ab 18.30 Uhr bringen sie nicht nur ihre eigenen Titel zum Besten, sondern auch verschiedene Covertitel aus Rock und Pop. Natürlich will die Gothaer Band auch einige Kostproben aus ihrem Debütalbum „Daydream“ vorstellen, das Ende des Jahres veröffentlicht werden soll.

Am Sonntag verschafft sich um 17 Uhr Robin Hofmann mit seinem Projekt R im Tierpark Gehör. Als Singer-Songwriter schreibt er Texte, die aus seinem Leben erzählen und kleidet die Zeilen in ein musikalisches Gewand, das die Stimmung auf seine Zuhörer überträgt. Bekannte Titel von Udo Lindenberg, Bryan Adams und anderen Künstlern werden von Robin Hofmann neu interpretiert.

Tickets für die beiden Konzerte können unter: www.eventbrite.de erworben werden. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Auf dem gesamten Tierparkgelände, einschließlich des Konzertgartens, gilt ein Mindestabstand von anderthalb Metern.