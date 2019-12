Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

14 Neue helfen bei der Sterbebegleitung

Der ambulante Hospizdienst in Jena und Apolda bekommt Verstärkung: Noch vor den Festtagen konnten 14 neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der festlichen Weihnachtsfeier im Hospiz Jena ihr Zertifikat entgegennehmen. Dafür haben sie einen Kursus von Januar bis November absolviert und auch in einem Praktikum schon erste Erfahrung in der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen gesammelt. „Ich werde, seitdem ich die Ausbildung begonnen habe, häufig gefragt: Warum macht man denn sowas? Und häufig würde ich antworten: Warum macht man sowas eigentlich nicht – wenn ich mir während der Ausbildung nicht abgewöhnt hätte, man-Sätze zu bilden, sobald ich über mich selbst spreche“ – Zitat einer der Teilnehmerinnen. Nun gehören sie zu den etwa 130 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Hospizgruppen in Jena und Apolda.

Die Koordinatorinnen freuen sich sehr über dieses ehrenwerte Engagement, denn es gibt viel Bedarf an Begleitung in den letzten Monaten, Wochen oder Tagen, in denen das Leben dadurch noch einmal intensiver, abwechslungsreicher oder geborgener erlebt werden kann.