Jena. Zuletzt gesehen wurden er am 2. Juni an der Bushaltestelle Großlöbichau.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alois Neumeister wird in Jena-Ost vermisst

Alois Neumeister wird in Jena-Ost vermisst. Zuletzt gesehen wurde er am Dienstag, 2. Juni, als er an der Haltestelle Großlöbichau aus dem Bus stieg. Dabei handelte es sich um die Linie 410 und die Uhrzeit war wahrscheinlich 14.10 Uhr. Danach sah ihn noch ein Zeuge auf der Landstraße in Richtung Jenalöbnitz laufen.

Der 79-Jährige lebt in Jena-Ost. Er läuft sehr langsam und unsicher und spricht stockend. Neumeister ist bekleidet mit einem dunklen Basecap, einem hellblauen Hemd, einer grauen Strickjacke, dunkelblauen Jeans und braunen, offene Schuhen. Er führt einen Spazierstock bei sich und trägt zeitweise eine Brille.

Freunde und Familienangehörige suchen Ali. Die Familie stellte Fotos zur Verfügung, um die Suche zu erleichtern. Wer den Senior, der dement ist, sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Jenaer Polizei ist zu erreichen unter (03641) 810.