Angriff in Jenaer Straßenbahn: Polizei sucht mit Bildern nach den Tätern

Nach einer Körperverletzung am 5. September 2020 in einer Straßenbahn in Jena sucht die Polizei nun mit Bildern nach den Tätern. Wie die Polizei mitteilte, hatten an diesem Septembersamstag drei Unbekannte gegen 23.30 Uhr auf einen 28-Jährigen eingetreten und -geschlagen. Dieser wollte einer Frau helfen, die mit ihm und anderen Fahrgästen in der Straßenbahn der Linie 3 von Burgau in Richtung Winzerla unterwegs war und von einem der späteren Angreifer bedrängt wurde.

Der Unbekannte hatte sich neben die junge Frau gesetzt, ihr gegen ihren Willen seinen Arm um die Schulter und eine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt. Zudem versuchte der Mann der Frau ein Gespräch aufzudrängen, obwohl diese eindeutig kein Interesse an einer Kommunikation zeigte.

Nachdem der 28-Jährige um Abstand bat und deutlich mitteilte, dass die Frau keinerlei Interesse habe, griffen die drei Unbekannten den Mann an. Er wurde dabei am Kopf verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Tätern und der Tat. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter Telefon: 03641/81 2464 oder per E-Mail an: K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de. red

