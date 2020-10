Anti-Corona-Demo auf Jenaer Eichplatz

Der Tourbus rollt verspätet ein, aber als er schließlich auf dem Eichplatz ankommt, werden Handys gezückt, es wird applaudiert und gejubelt. Die etwa 350 Menschen (offizielle Polizeiangaben), die sich am Samstagnachmittag in die Jenaer Innenstadt aufmachten, wollten jenen lauschen, die unter Corona-Leugnern in den vergangenen Monaten zu Popstars avanciert sind. Allen voran ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Bodo Schiffmann.

Die selbsternannten Querdenker wählten Jena für einen Zwischenstopp ihrer „Corona-Info-Tour“ aus. Neben Schiffmann, der in Sinsheim seine Schwindelambulanz betreibt, stiegen noch Unternehmer Wolfgang Greulich, Rechtsanwalt Ralf Ludwig und Samuel Eckert aus, der als religiöser Prediger auf Youtube seine Fans gewinnt. Seine Kirchgemeinde, die Siebententags-Adventisten in Baden-Württemberg, distanzieren sich öffentlich von ihm. Alle vereint die Überzeugung, dass die Corona-Pandemie eine Lüge ist. Dafür werden selbst auch mal Fakten erfunden. So beklagte Schiffmann zuletzt, dass mehrere Kinder aufgrund des Maskentragens verstorben seien. Belegen konnte er dies nicht. Die Polizei in München und Schweinfurt, wo dies vorgekommen sein soll, wiesen die Falschnachrichten zurück. Ein Bestattungsunternehmen musste gar öffentlich um Respekt gegenüber der Familie eines gestorbenen Kindes bitten, dessen Todesursache „rein gar nichts mit dem Coronavirus zu tun“ hat. „Seelische Disharmonien“ machten krank Die „Querdenker“, die zuvor in Bamberg waren, konnten in Jena ihrer Staatskritik dank der Versammlungsfreiheit Ausdruck verleihen. Bürger, die hinter den Maßnahmen zum Infektionsschutz stehen, würden gehorsam dem Staat dienen, der von „oben bis unten durchregiert“ wird, sagt Greulich, der auch meint: „Es mag sein, das Menschen sterben, aber sie sind immer gestorben.“ Krank werde nur, wer schon früher „seelische Disharmonien“ hatte. Hinzu kommen rhetorische Angriffe gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Virologen, die Medien und Bill Gates. Ralf Ludwig vergleicht die jetzige Situation mit dem Reichstagsbrand von 1933, der Adolf Hitler zur Errichtung der Diktatur verhalf. Samuel Eckert brüstet sich damit, Grundlagenstudien von Virologen „auseinander zu nehmen“. Und HNO-Arzt Bodo Schiffmann hält die Masken grundsätzlich für gesundheitsschädlich. Polizei erinnert per Lautsprecher an Maskenpflicht Zu Beginn musste Schiffmann als Versammlungsleiter allerdings die Demonstrations-Auflagen verlesen. Die sehen vor, dass die Teilnehmer mindestens anderthalb Meter Abstand halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Schiffmann bittet: Wer kein Attest besitzt, soll sich daher seine Maske aufsetzen, „ich denke, dass stellt für Erwachsene kein Problem dar“. Der Wille zur Einhaltung der Auflagen scheint bei ihm da zu sein, an der Umsetzung hapert es allerdings. Drei Mal musste die Jenaer Versammlungsbehörde sowie die Einsatzleitung der Polizei Schiffmann an die Auflagen erinnern. Der lässt seine Anhänger als Hubschrauber fliegen: Arme ausgebreitet und drehen, so viel Abstand muss sein. Doch Masken sieht man auch nach einer dreiviertel Stunde nur bei etwa der Hälfte der Teilnehmer über den Mund, manchmal auch über die Nase gezogen, weshalb die Polizei schlussendlich zur Durchsage per Lautsprecher griff. Mehrere dutzend Menschen schienen danach immer noch über ein Attest zu verfügen. Alles in allem resümiert Susan Volkmann-Schwind, kommissarische Leiterin des Jenaer Ordnungsamtes, dass die Teilnehmer „überwiegend die Auflagen eingehalten haben“.