Ausstellung in Jena: Auf der Suche nach Vollkommenheit

Jena. Jenaer Kunstverein und Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Jena präsentieren ab 2. Juni im „Frommannschen Skulpturen-Garten“ Werke des Künstlers Joscha Bender.

Erfolg, Glück und Liebe – wir streben nach Idealen. Wir investieren in unsere Körper, wagen Risiken und suchen nach Anerkennung in der Hoffnung auf Likes. Doch finden wir mit diesem Streben, wonach wir suchen? Sind die Ideale, die wir uns setzen, unsere eigenen und lassen sie uns tatsächlich zu vollkommenen Menschen werden? Die diesjährige Ausstellung im „Frommannschen Skulpturen-Garten“ der Universität Jena widmet sich genau diesen Fragen. Unter dem Titel „Idealize“ werden vom 2. Juni bis 31. Juli Werke des Künstlers Joscha Bender gezeigt.

Joscha Bender, Jahrgang 1991, setzt sich in seinem Werk intensiv mit den Vorbildern der Bildhauerei auseinander. Ausgestellt werden Werke, die der Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie zwischen 2015 und 2023 geschaffen hat. Zu sehen sind Bilder von Menschen und Tieren, die in materieller oder körperlicher Hinsicht nach Vollkommenheit streben oder diesen Drang befragen. Die Arbeiten aus Stein und Bronze zeigen Figuren und Paarbildungen, die gesellschaftlich tradiert sind und als erstrebenswert gelten oder vom Begehren erzählen.

Die Marmorskulptur „David & Jeff (Vater und Sohn)“ von Joscha Bender ist in der Ausstellung im Frommannschen Garten zu sehen. Foto: Anne Günther / Universität Jena

Arbeiten aus Stein und Bronze spielen mit unterschiedlichen Sichtweisen

Doch sind die Konstellationen niemals eindeutig; sie setzen stets Fragezeichen und spielen mit unterschiedlichen Sichtweisen. So wie in der ausgestellten Marmorskulptur „David & Jeff (Vater und Sohn)“. Diese verweist auf Ikonen der Kunstgeschichte: Angelehnt an die Figur von Michelangelos „David“ und mit einem direkten Zitat von Jeff Koons „balloon dog“-Serie, befragt die Skulptur moderne Vaterschaft. Ausgestattet mit den Insignien des modernen, erfolgreichen Mannes blickt die Figur teilnahmslos ins Leere, während sie die Blumen zu ihren Füßen zertrampelt. „Mich hat gereizt, einen Bildhauer auszustellen, der sich mit Figuration auseinandersetzt, was in der Gegenwartskunst eher eine Seltenheit ist“, sagt Andrea Karle, die Kuratorin der Ausstellung.

Die Ausstellung wird am 1. Juni um 18 Uhr im Beisein des Künstlers eröffnet. Wie bereits im vergangenen Jahr erweitert sich die aktuelle Ausstellung vom Frommannschen Anwesen in den Garten von Schillers Gartenhaus. Das Frommannsche Anwesen (Fürstengraben 18) ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, der Schiller-Garten (Schillergässchen 2) dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.