Christopher Street Day startet in Jena mit mehr als 1000 Menschen

Beste Stimmung beim Christopher Street Day 2021 in Jena. Auch die Westbahnhofstraße war am Sonnabend voller Menschen.

Jena Es ist die größte und vor allem bunteste Demonstration seit langem. Straßenverkehr und ÖPNV kamen zeitweise zum Erliegen. Ziel ist das Fest im Jenaer Paradies.

Beim Start des Christopher Street Day am Jenaer Westbahnhof zählte die Polizei am Sonnabend mehr als 1000 Teilnehmer. Es beginnt damit am Sonnabend die größte und vor allem bunteste Demonstration seit langem. Die Demonstration der LSBTIQ*-Community aus Jena und Umgebung hatte sich gegen 12.30 Uhr in Bewegung gesetzt.

Ganz nach dem diesjährigen Motto „Solidarität unterm Regenbogen“ wird es verschiedene Zwischenkundgebungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, intersexuellen, queeren und trans Menschen sowie ihrer Verbündeten an verschiedenen Punkten der Stadt geben. Die erste fand auf dem Ernst-Abbe-Platz statt, wo sich der Durchlass am Leutragaben als echtes Nadelöhr erwies. Straßenverkehr und ÖPNV kamen zeitweise zum Erliegen. Ziel ist ein Fest im Paradies.

