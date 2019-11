In Jena reiht sich gefühlt eine Baustelle an die nächste.

Die aktuelle Baustellen-Lage in Jena

Größere Baumaßnahmen

Die Naumburger Straße/Rautal ist derzeit voll gesperrt. Die Naumburger Straße wird hier zwischen Camburger Straße und dem Flurweg ausgebaut. Die großräumig angelegte Umleitung erfolgt über die Brückenstraße – Wiesenstraße – Am Anger. Die Umleitung für den Busverkehr und Fahrzeuge bis 3,5 t verläuft über Flurweg – Schreckenbachweg – Rautal – Erich-Kuithan-Straße – Zitzmannstraße – Naumburger Straße.

Die Stadt Jena bittet Autofahrer zu beachten, trotz der Schranken in der Brückenstraße nicht durch das Wohngebiet zu fahren. Grund: Durch die schmalen Straßen fahren derzeit die die Linien- und Schulbusse. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Bereich als „Schleichweg“ nutzen, würden hier massiv den Nahverkehr wie auch den Fußgängerverkehr behindern.

Im Sommer mussten Bahnreisende zu Fuß auch diesen engen Weg zum Westbahnhof nehmen. Foto: Thomas Beier

Seit Montag ist aufgrund von Umbauarbeiten am Westbahnhof die Buswendestelle der Linie 15 gesperrt. Derzeit wendet der Bus auf dem Parkplatz vor dem Westbahnhof. Die Stadt Jena weist darauf hin, dass die aufgestellten Halteverbotsschilder dringend zu beachten sind. Wie lange die Umbauarbeiten andauern, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weil eine weitere Zufahrt zum Stadion gebaut werden soll, ist die Stadtrodaer Straße noch bis Mai (30.05.2020) nächsten Jahres halbseitig gesperrt. Um die Zufahrt zu bauen, wird in diesem Zeitraum mehrfach halbseitig gesperrt. Auch Saale-Radweg kann in diesem Bereich derzeit nicht befahren werden.

Hinweis für Autofahrer: Noch bis 15. November werden beide stadtauswärts führende Fahrspuren kurz nach der Kreuzung Am Stadion und kurz vor der Kreuzung zur Unterdorfstraße wegen der neu zu bauenden Südrampe gesperrt. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten kurz nach der Stadionkreuzung nach links auf die stadteinwärts führende Fahrspur verlegt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr auf die stadtauswärts führende Fahrspur kurz vor der Kreuzung zur Unterdorfstraße verlegt. Der Verkehr erfolgt in diesem Bereich jeweils einspurig mit Gegenverkehr.

Geduld haben müssen die Autofahrer in der Stadtrodaer Straße auch weiterhin. ) Foto: Tino Zippel

Vom 18. November bis 20. Dezember werden beide stadteinwärts führende Fahrspuren kurz nach der Kreuzung zur Unterdorfstraße bis kurz vor der Stadionkreuzung an Baustelle Südrampe zum Stadion gesperrt.

An beiden Kreuzungen werden während der gesamten Bauzeit Lichtsignalanlagen den Verkehr regeln. Zu Hauptverkehrszeiten ist hier mit Stau zu rechnen. Radfahrer können diesen Bereich in beiden Richtungen über die Unterdorfstraße bei Wöllnitz, Wöllnitzer Straße, Am Stadion bis zum Saale-Radweg an der Stadioneinfahrt umfahren. Auch die Ampelregelungen an den Überfahrten der Stadtrodaer Straße werden angepasst.

Die Tatzendpromenade und der Magdelstieg werden wegen der Erneuerung des Magdelstieges ab Gustav-Fischer-Straße bis zur Tatzendpromenade und der Tatzendpromenade ab Magdelstieg bis zur Lichtenhainer Straße noch bis Juni 2020 voll gesperrt sein. Das Bauvorhaben erfolgt in zwei Bauabschnitten: Der erste Bauabschnitt erfolgt zwischen Gustav-Fischer-Straße und Bertold-Koch-Platz. Die Umleitung erfolgt hier dann über die Otto-Schott-Straße.

Bestehende Baustellen

Noch bis 30. November wird aufgrund von Montagearbeiten die Straße Am Kulm (Hausnummer 21) in Ilmnitz gesperrt sein. Fußgänger können die Stelle normal passieren, Autofahrer können die Sackgasse derzeit aus beiden Richtungen befahren werden.

Seit Montag wird in der Mühlenstraße an der Bahnbrücke gebaut. Damit die Sanierungsarbeiten den Verkehr hier nicht zu sehr belasten, wurde eine halbseitige Straßensperre angelegt, welche noch bis 30. November bestehen bleibt.

Die Sperrungen in der Göschwitzer Straße besteht noch bis 30. November. Die Erneuerung des Straßenbelags erfolgen im Gewerbegebiet Göschwitz. Seit dem 4. November ist die Straße noch bis zu ihrer endgültigen Fertigstellung für den Anliegerverkehr aus südlicher Richtung in einer Richtung befahrbar. Der übrige Verkehr – inklusive Radverkehr – muss über die Prüssingstraße umgeleitet werden.

Auch in der Karl-Liebknecht-Straße wird derzeit gebaut. Foto: Maria Hochberg / MGT

Für die Straßenbahn wird in der Karl-Liebknecht-Straße im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Jena-Ost eine neue Stromversorgung installiert. Deshalb ist die Straße hier halbseitige gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Die Bauarbeiten dauern noch bis 13. Dezember.

Weil neue Gasleitungen verlegt werden müssen, ist die Straße An der Trebe zwischen den Hausnummern 17 und 25 noch bis 20. Dezember gesperrt. Fußgänger können die Baustelle auf einem sogenannten Notweg passieren.

Wegen archäologische Grabungen bleibt ein drittel des Parkplatzes am Lutherplatz/Inselplatz bis auf weiteres gesperrt.

Eng ist es auch weiterhin in der Straße Magelstieg auf Höhe der Hausnummer 19. Der hier abgestellte Container wird noch voraussichtlich bis 6. Dezember stehen bleiben.

Die Rautalstraße ist westlich der Einmündung zur Closewitzer Straße bis zum Ortseingang Jena aus Richtung Closewitz noch bis zum 29. November voll gesperrt. Hier werden neue Trinkwasserleitungen verlegt sowie die Straßendecke erneuert.

Bald endende Baumaßnahmen

Am heutigen Mittwoch soll die Sperrung in der Rathenaustraße auf Höhe der Hausnummer 7 aufgehoben werden.

Die Camburger Straße ist noch bis zum 15. November halbseitig zwischen Leipziger Straße und Scharnhorststraße gesperrt. Hier wird eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Der Fahrzeugverkehr wird in Richtung Stadtzentrum über die Dornburger Straße und die Scharnhorststraße umgeleitet.

In der Straße Am Steiger wird eine Bushaltestelle gebaut.

Die Vollsperrung der Karl-Günther-Straße auf Höhe der Hausnummer 25 besteht noch bis 15. November. Die Sanierung der Kita „Jenzigblick“ machte hier eine Verlegung von neuen Versorgungsleitungen nötig. Fußgänger können den Bereich passieren. Radfahrer müssen hier absteigen, wenn sie den Gehweg im Baustellenbereich mitbenutzen wollen. Ansonsten werden Radfahrer gebeten, diesen Bereich über angrenzende Nebenstraßen zu umfahren.

Seit Montag in der Alten Straße auf Höhe der Hausnummer 17a ein Hausanschluss verlegt. Fußgänger können hier ohne Einschränkung weiterhin entlanglaufen. Für den Straßenverkehr ist zwischen Am Friedhof und Bonhoefferstraße eine Umleitung ausgeschildert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 21. November.

Der Bau einer neuen Bushaltestelle sorgen in der Humboldtstraße/Am Steiger noch bis 22. November für Verkehrsbehinderungen.