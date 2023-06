Frau schlägt auf offener Straße auf Mann ein - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein Zeuge hat am Donnerstagvormittag beobachtet, wie eine Frau auf einen Mann einschlug und -trat. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Ein Zeuge hat am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr, beobachtet, wie eine Frau auf einen Mann einschlug und -trat. Laut Polizei habe die Frau außerdem mehrere Gegenstände aus dem Rucksack des Mannes genommen und auf den Gehweg im Bereich Naumburger Straße und Rautal in Jena geworfen. Als eine Straßenbahn gefahren kam, haben beide Beteiligten die Sachen eingesammelt und seien in die Bahn gestiegen.

Derzeit seien sowohl die Frau als auch der Mann unbekannt. Die Frau habe rote Haare gehabt und einen gestreiften Pullover getragen. Der Mann habe ein schwarzes Basecap aufgehabt. Hinweise zum Tathergang oder den Beteiligten nimmt die Polizei Jena unter Telefon: 03641 / 810 entgegen.

Mädchen gerät mit Fuß in die Speichen eines Fahrrads

Ein 42-Jähriger ist mit seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag über die Hermann-Pistor-Straße in Jena gefahren. Laut Polizei begleitete seine Tochter ihn auf der Mittelstange. Das Mädchen sei mit einem Fuß in die Speichen des Vorderrades geraten. Dabei habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Beim Sturz habe das Mädchen sich verletzt und musste zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unbekannte stehen Waren aus Bekleidungsgeschäft

Zwei unbekannte Männer zwischen 25 und 35 Jahren haben am Donnerstagnachmittag ein Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße betreten. Laut Polizei stahlen sie in einem unbeobachteten Moment Oberbekleidung im Wert von rund 800 Euro von der Wahrenauslage. Im Anschluss haben sie den Markt verlassen.

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Fußgängerin

Ein 65-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagnachmittag von der Schillerstraße kommend nach rechts auf den Teichgraben abbiegen. Laut Polizei übersah er dabei eine Fußgängerin, die den Teichgraben bei Lichtzeichen Grün überquerte. Die 50 Jährige sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

