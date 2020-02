Die Tautenburger Straße in Dorndorf-Steudnitz bekommt ein stabiles Holzgeländer, damit Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer beim Ausweichen nicht in das sanierte Bachbett rutschen.

Dorndorf-Steudnitz. Die Tautenburger Straße in Dorndorf-Steudnitz ist nach der Sanierung keine Schlaglochpiste mehr. Nah am Bach rollen Autos aber immer noch entlang.

Geländer bringt mehr Sicherheit in Dorndorf-Steudnitz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geländer bringt mehr Sicherheit in Dorndorf-Steudnitz

Viele Jahre lang haben die Anwohner der Tautenburger Straße mit dem Verkehrslärm leben müssen, den rollende Autos auf einer Kopfsteinpflaster- und Schlaglochpiste verursachten. Dann haben sie fast zwei Jahre an einer Baustelle gewohnt. Und am Donnerstag haben Männer einer Spezialfirma aus Südthüringen noch einmal mächtig viel Lärm gemacht, als sie Dutzende Metallprofile zwischen Fahrbahn und steinbepacktem Bachbett in den Boden rammten. Daran montierten sie später starke Rundhölzer aus Fichtenholz. Das massive Geländer soll Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer im Begegnungsfall auf der schmalen Straße vorm Abrutschen ins Bachbett bewahren.