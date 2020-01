Was sonst in dieser Woche unerwähnt geblieben wäre

Gesammelt und auf gespießt

Reise kreuzweise

Wie vielsagend zum Zeitpunkt, da manch Arbeitgeber seine Arbeitnehmer drängt, den Urlaub fürs neue Jahr komplett durchzuplanen! – Im Theaterhaus war vorigen Sonnabend die Inszenierung „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ laut Geschäftsführung komplett ausverkauft. In dem Stück geht es der Theaterhaus-Truppe „Wunderbaum“ um die kritische Analyse der Kreuzfahrtindustrie. So haben sich viele Besucher vergewissern können, dass diese boomende Form des Urlaubs zumindest aus ökologischen, politischen, reise-philosophischen und sozialen Gründen nicht vertretbar ist. Sie werden wohl verzichten auf „den Terror der fürsorglichen Entmündigung“. So schrieb der amerikanische Autor David Foster Wallace in seiner Luxuskreuzfahrt-Reportage, die der „Wunderbaum“-Truppe die Inspiration und den Titel zur Inszenierung gab. Am 16., 17. und 18. April wird die Vorstellung wiederholt. Die Art des Reisens zu überdenken, ist es nie zu spät. Selbst wenn der Chef die Urlaubsplanung 2020 schon festgeklopft hat.

Reise abwärts

„Alles Dinge, die heilen.“ Diese Auskunft gab am Sonnabend Joachim Hoffmann auf Nachfrage. Der Jenaer Zahnarzt ist bekannt als Entwicklungshelfer – etwa beim Aufbau eines Krankenhauses für arme Leute in Nepal, was Hoffmann immer gern verbindet mit dem Wandern im Himalaya und zugehörigen Elektropost-Reportagen für die Leute daheim. Diesmal weilte Hoffmann mit seiner Frau Luise Zimmermann nicht auf dem Dach der Welt, sondern auf Korsika. Das Paar war unterwegs auf dem „legendären Fernwanderweg GR 20“, wie es in Hoffmanns Korsika-Erzählungen heißt. „15 Tage kaum über 2000 Meter.“ Auf einem 60 Grad geneigten Areal von vereistem Firn, also Altschnee, wollte Hoffmann die Begehbarkeit prüfen und rutschte aus. Die Talfahrt endete nicht tödlich, weil „zehn, fünfzehn glückliche Ereignisse“ folgten, insbesondere eine Scharte im Hang, an der er hängenblieb, sagte Hoffmann am Sonnabend. Zwar am Knie und am linken Ringfinger verletzt, resümierte er: „Gesundheit ist eine Freude, wenn man sich ihrer bewusst ist.“

Reise jenseits

Das Ehepaar Barbara Wrede und Jörg Auweiler – sie langjährige Leiterin der Lobdeburgschule, er ehemaliger SPD-Stadtrat und Ex-Jenapharm-Betriebsrat – sind seit der Friedlichen Revolution intensiv in alle Richtungen verreist, die bis 1989 der Eiserne Vorhang versperrt hatte. Nach Abarbeitung einer touristischen „To do“-Liste wandte sich das Paar nun wieder Regionen zu, die vor 1989 für Leute aus der DDR erschließbar waren: der Balkan mit Ungarn und dem Plattensee. Von dort aus nahmen die beiden einen Abstecher nach Nordrumänien. Als jüngster Punkt jener „To do“-Liste mutet das dortige Reiseziel etwas schaurig an: in der Stadt Săpânța der „Fröhliche Friedhof“ mit seinen Grabstein-Gemälden, die vom Leben der teuren Toten erzählten. Für seine Neujahrsgruß-Elektropost wählte Auweiler ein Fotomotiv, das einen rauchenden und bechernden Herrn zeigt, zu seinen Füßen ein freudig erregtes Teufelchen. Na, prost Neujahr!