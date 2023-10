Hungrige Jenaer freuen sich: US-Generalkonsul gibt Bratwürste aus

US-Generalkonsul John Crosby war am Tag der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft in Jena für einen Tag Grillmeister.

Jena. US-Generalkonsul John Crosby hat zum Deutsch-Amerikanischen Freundschaftstag auf dem Jenaer Holzmarkt seine Grillkünste gezeigt und Bratwürste verteilt.

Viele hungrige Jenaer standen am Freitagmittag auf dem Holzmarkt Schlange: Hier wurden kostenlos Bratwürste verteilt. Grund dafür war der dritte Deutsch-Amerikanische Freundschaftstag, bei dem inzwischen traditionell der US-Generalkonsul, zusammen mit dem Oberbürgermeister am Grill steht.

John Crosby ist seit Juli dieses Jahres im Amt und für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig. Die Eingewöhnung sei leicht gefallen – er studierte in Heidelberg sowie München und arbeitete als Englischlehrer in Sachsen-Anhalt, gab dort auch als Pianist Kammermusikkonzerte. Bereits mit 13 Jahren hatte er in den USA begonnen, die deutsche Sprache zu lernen.

„Bratwurst nur mit Senf“

In seinem Amt fühle er sich „wunderbar. Es ist ein Prozess, der drei Jahre anhalten wird und jeder Tag macht mir viel Spaß“, sagt Crosby. „Es ist auch toll, zu sehen, wie interessiert die Leute sind“, ergänzt er und deutet auf die Menschen, die sich auf dem Holzmarkt versammelt haben, um sich eine Bratwurst von ihm abzuholen. Er selbst esse diese „nur mit Senf“.

Geplant war zum Deutsch-Amerikanischen Freundschaftstag eigentlich ein viel größeres Programm, doch aufgrund der Debatte um die Haushaltssperre in den USA, von der auch Crosbys Finanzen betroffen sind, wurde es eingestampft. Geblieben waren das Bratwurst-Grillen auf dem Holzmarkt sowie ein englischer Poesie-Workshop in der Ernst-Abbe-Bücherei.

US-Soldaten in der Familie

Zu den Jenaern, die sich eine Bratwurst abholten, war Dietrich Feist. Der 56-Jährige hatte vorher noch nichts vom Freundschaftstag gehört, seine Frau ihm lediglich von der kostenlosen Bratwurst auf dem Holzmarkt erzählt.

Feist habe aber viele Verbindungen zu den USA. Seine beiden Onkel seien als Soldaten der US-Armee in Deutschland stationiert gewesen und hätten hier seine Tanten kennengelernt. Heute leben sie wieder in den USA.

Dietrich Feist holt sich auf dem Jenaer Holzmarkt seine kostenlose Bratwurst ab - mit Senf und Ketchup. Foto: Nathalie Lauterbach

Erst kürzlich habe Feist einen vierwöchigen Urlaub in Nordamerika gemacht – drei Wochen in Kanada und eine Woche in den USA. „Aber eine Woche hat natürlich nicht ausgereicht, um die ganze Verwandtschaft zu besuchen“, sagt er. Da wären ja nicht nur die zwei Tanten und Onkel, sondern auch deren Kinder und Enkel.

Zwangsschließung miterlebt

Doch nicht nur die Familie führt ihn ab und zu in die USA, auch aus beruflichen Gründen sei er schon dort gewesen. Feist sei Wissenschaftler für Atmosphären- und Klimaforschung und habe für seine Doktorarbeit in einem Forschungslabor der amerikanischen Marine in Washington D.C. gearbeitet.

Parallele zu heute: 1995 habe Feist selbst eine Haushaltssperre in den USA miterlebt. Auch seine Forschung wäre davon betroffen gewesen. „Von einem Tag auf den anderen wurde das Labor dicht gemacht. Ich kam nicht mehr rein und die meisten Kollegen auch nicht. Ich war nur froh, dass ich keine meiner Sachen im Labor zurückgelassen hatte“, erinnert er sich.

„Alles auf Notbetrieb“

Auch in Washington D.C. habe es seinerzeit durch das fehlende Geld chaotische Zustände gegeben. „Alles wurde auf Notbetrieb heruntergefahren. Der Müll wurde nicht mehr abgeholt, Museen und öffentliche Einrichtungen waren geschlossen. Selbst Parktickets oder Strafzettel wurden nicht mehr ausgestellt“, erzählt er. Er selbst hätte die Zeit genutzt, um sich Schlachtfelder aus dem Bürgerkrieg anzuschauen.

Feist will im Juli 2024 wieder in die USA reisen, aus beruflichen Gründen soll es nach Colorado gehen. Doch nicht alle Jenaer haben eine solch enge Bindung zu den USA wie Feist. Eine Besucherin der Bratwurst-Aktion war etwas irritiert. „Von deutsch-sowjetischer Freundschaft habe ich viel mitbekommen, aber von deutsch-amerikanischer? Aber gut, warum nicht“, sagte die Rentnerin. Eine Bratwurst vom US-Konsul holte sie sich trotzdem ab.