Jena barrierefrei: Blind geradewegs auf die Mauer zu

An der Straßenbahnhaltestelle Kieshügel ist ein neuer Fußgängerüberweg kombiniert worden mit einem anschließenden Auffindestreifen für Sehbehinderte und Blinde. Dieser Streifen endet aber an einer Mauer statt an der anschließenden Treppe in Richtung Schützenhofstraße.

Das Gute muss nicht makellos sein. Über den neuen Fußgängerüberweg an der Straßenbahnhaltestelle Kieshügel sei er „ausgesprochen froh“, sagt Nord-Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze. Und auch darüber, „dass da so schnell geplant und gebaut wurde“. Aber was sagt er zum Foto, das Nord-Anwohner Dieter Renno der Zeitungsredaktion vorgelegt hat? Das Bild zeigt als Anschluss zum neuen „Zebrastreifen“ zwei im Fußweg eingelassene Rillenplatten, die in einen so genannten Auffindestreifen übergehen. Die Rillenplatten und der Auffindestreifen mit seiner Noppen-Oberfläche dienen dazu, dass Blinde und Sehschwache mittels der Rolle an der Spitze des Blindenstocks den Weg „ertasten“ können. Seltsam jedoch: Der genoppte Auffindestreifen endet an einer Mauer, statt dass er 30, 40 Zentimeter links daneben bei der Treppe andockt, die zum Munketal und zum Beginn der Schützenhofstraße führt. „Komisch“, sagt Vietze. Vielleicht sei das geometrisch wegen der vom Zebrastreifen her schnurgerade verlaufenden Linie des Auffindestreifens nicht anders möglich? Vielleicht lasse sich der Noppenstreifen nicht in geschwungener Linie zur Treppe hinführen?