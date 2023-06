Jenaer Berufsschüler interviewen im Live-Unterricht die Klimakleber

Jena. Sechs Aktivisten der Letzten Generation hatten über sechs Stunden die Knebelstraße blockiert.

Die Klimakleber sind da! – Wenn das nicht Unterricht aus dem prallen Leben ist! Deutschlehrerin Christina Vogel aus dem Karl-Volkmar-Stoy-Berufsschulzentrum (Paradiesschule) tauchte am Montag gemeinsam mit Lehrlingen der Ausbildungsklasse „Automobilkaufleute AK 21“, zweites Lehrjahr, am Tatort Knebelstraße, Abzweig Fischergasse, auf, wo sich von 8 Uhr an sechs junge Leute der Aktvistengruppe „Letzte Generation“ auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Nord festgeklebt hatten.

Und die Abgase im Stau?

Selina Lehmann ergriff namens der Azubis zuerst das Wort und wollte wissen, ob die Klimakleber denn nicht die Frustration der meisten Verkehrsteilnehmer verstehen könnten? Auch wenn das Format nicht nicht gefalle – „aber wir wollen eine Diskussion anstoßen“, sagte ein Aktivist, der später seinen Vornamen Ole und seinen Herkunftsort Greifswald preisgab. Zum Beispiel habe sich doch jüngst der Evangelische Kirchentag mit den Forderungen der „Letzten Generation“ solidarisiert, sagte Ole, das gelte ebenso für immer mehr Musiker wie etwa Herbert Grönemeyer und mittlerweile sogar einige Oberbürgermeister. Ole erinnerte an einen Hungerstreik der „Letzten Generation“ 2021, der noch in den Schlagzeilen gestanden habe. Das Anketten an den Bundestag habe schon keine mediale Aufmerksamkeit mehr erzielt. Aber ob es nicht kontraproduktiv sei, dass Autos im Stau stehen und Abgase produzieren?, wollte Selina Lehmann wissen. Es sei nicht schön, dass Motoren in Betrieb bleiben, sagte Ole, gleichwohl das lange Laufenlassen gegen die Straßenverkehrsordnung gehe.

Die Hand von Ole aus Greifswald wird per Öl und Spachtel von der Straße gelöst. Foto: Thomas Stridde

Ob es nicht besser sei, bei den großen Playern statt bei den einfachen Menschen mit dem Protest anzusetzen?, wollten die Berufsschüler wissen. Es sei schon so, dass „die Reichen viel mehr CO2 produzieren“, sagte Ole. Und möge das lackierte Privat-Jet auf Sylt weithin wahrgenommen worden sein, so erzeuge derlei „nicht so viel Aufmerksamkeit“. Ulrike Seibold-Pfeiffer, die Leiterin der Berufsschule, lobte anschließend den „geplanten kleinen Unterrichtsgang“ ihrer Azubis. Im Deutschunterricht gehe es gerade um Argumentieren, Diskutieren. Logisch, die künftigen Automobilkaufleute seien in der Regel doch „sehr autoaffin“. Insofern sei es positiv, dass sie im Klimakleber-Fall „nicht auf Vorverurteilung“ gesetzt hätten.

„Ey, Leute, vielen Dank“

Ein Herr, der darlegte, Taxifahrer zu sein, suchte empört das Gespräch mit Klimakleber Kilian Pauligk. Was die von den Demonstranten eingeforderten Entscheidungen angeht, „kann ich mir nichts für koofen“, sagte der Mann im Roberto-Geissini-T-Shirt. Und: „Ihr haltet andere von der Arbeit ab.“ Er verabschiedete sich vom Klimakleber, dass der mal über Taxifahrers Argumente nachdenken solle – er werde auch über Pauligks Argumente nachdenken. Ein anderer Herr mit langem Haar und Nickelbrille hatte sich den Dialog angehört, schwang sich auf sein Rad und rief zum Abschied in Richtung Klimakleber: „Ey, Leute, vielen Dank, dass ihr das macht.“

Ole aus Greifswald ließ sich nach der Kleberablösung von Beamten an den Straßenrand tragen Foto: Thomas Stridde

Der ausgebremste Verkehr war über Grietgasse und Paradiesstraße umgeleitet worden. Rettungsdienste hätten an der besagten Stelle passieren können. Wie Sebastian Wick, Leiter des Jenaer Ordnungsamts, sagte, war eine Versammlung der Letzten Generation für die Zeit bis 14 Uhr eingeräumt worden. Daniel Müller, Pressesprecher der Landespolizeiinspektion Jena, erläuterte, dass es eben keine von der „Letzten Generation“ angezeigte Versammlung war. – Die Versammlung sei in Absprache mit der städtischen Ordnungsbehörde festgelegt worden, nachdem die Aktivisten die Straße blockiert hatten. Die Versammlung sei gedeckt durch Artikel 8, Grundgesetz. Danach hat jeder das Recht, sich „ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“, wie es im Gesetz heißt. Gleichwohl stand nach Müllers Beschreibung im Anschluss die Aufgabe, die Personendaten der Aktivisten aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft müsse etwa den Straftatbestand der Nötigung überprüfen können.

Speise- und Sonnenöl

Gegen 14.15 Uhr begannen Polizisten, die Hände dreier noch an der Straße klebender Aktivisten mit Speiseöl und Spachtel von der Straße zu lösen. Die drei Herren blieben auf der Straße sitzen, mussten von je zwei Beamten an die Seite getragen werden. Weshalb er nach der Kleberentfernung nicht selbst zur Seite trat? – Ole aus Greifswald sagte: „Ich möchte den fossilen Verkehr weiter unterbrechen.“

Nach der Klebeablösung Abtransport an den Straßenrand Foto: Thomas Stridde

Nach dem Auffegen der Öl-Bindemittel war der Verkehr gegen 14.45 wieder frei. Über sechs Stunden seltsamen Sonnenbads waren vorbei für rund 25 Polizisten und sechs Aktivisten. Neben dem finalen Pflanzenspeiseöl soll Sonnenöl zuvor für viele Beteiligte eine zentrale Rolle gespielt haben.