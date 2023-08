Jenaer Comic-“Dude“ erhält Deutschen Buchhandlungspreis

Jena. Comicbuchladenbesitzer Stefan Kiel holt die diesjährige Auszeichnung nach Jena.

Als eine von fünf Buchhandlungen in Thüringen ist Stefan Kiels Comic- und Mangaladen „Dude’s Comic Corner“ im Jenaer Damenviertel Kandidat für ein hohes Preisgeld. Das Ladenkonzept des Jenensers wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet.

Kiels Buchhandlung ist die einzige ihrer Art in der Umgebung. Als einer von drei Comicladenbesitzern in Thüringen ist ihm dabei der persönliche Kontakt zu seinen Kunden besonders wichtig. Sowohl über seinen Onlineshop als auch in verschiedenen sozialen Medien ist er täglich mit seinen Lesern in Kontakt. „Bei jeder Bestellung legen wir ein kleines Geschenk, wie etwa eine persönliche Postkarte, dazu, damit die Kunden ein erfreuliches Erlebnis beim Auspacken haben“, sagt Kiel. Um seine Kunden untereinander zu vernetzen, veranstaltet er regelmäßige Treffen in seinem Laden und online.

Zudem legt der Ladenbesitzer großen Wert auf deutsche Künstlerinnen und Künstler der Comicszene. „Zu einigen Treffen habe ich bereits deutsche Autoren eingeladen, das macht die Buchhandlung für unsere Kunden besonders“, sagt der Inhaber.

„Hauptberuflich arbeitslos, nebenberuflich selbstständig“

Die Leidenschaft für Comics begleitet Kiel bereits sein ganzes Leben lang. Nach Abschluss seiner kaufmännischen Ausbildung und mehreren Arbeitsjahren im Einzelhandel eröffnete er während der Pandemie sein erstes Geschäft. „Eigentlich wollte ich nicht mehr im Einzelhandel arbeiten, aber ein Kumpel hat mich auf die Idee gebracht, meine Leidenschaft für Comics zum Beruf zu machen.“ Um die nötigen Kenntnisse für einen Onlinehandel zu erlernen, schaute sich Kiel während seiner Elternzeit Videos im Internet an. Von der Finanzierung bis hin zur Buchhaltung erarbeitete sich der Gründer sein Geschäftswissen selbst.

Zum 1. Januar 2020 eröffnete er seinen Onlineshop, den er drei Monate später um die ausgezeichnete Buchhandlung erweiterte. „Dank der Unterstützung meiner Familie konnte ich stets meine Leidenschaft ausleben“, sagt Kiel. Auch im Privaten dreht sich bei ihm alles um Comics: Seine Tochter hat er nach der Zeichnerin seiner Lieblingscomicreihe benannt. Diese Begeisterung für Comics merken vor allem die Kunden. Eine große Zahl an Stammkunden besucht den Laden regelmäßig. Zudem freut sich der Ladenbesitzer über eine stabile Besucherzahl an Laufkundschaft.

Zur Preisverleihung nach Stuttgart

„Zwar läuft ein großer Teil des Umsatzes über die Abos meiner Kunden von regelmäßig erscheinenden Büchern, aber dank der Nähe zum Planetarium kommen auch viele Touristen zum Stöbern in meinen Laden“, sagt Kiel. Der Inhaber kann sich zudem über ein Wachstum seines Geschäfts freuen. Ende des Jahres wird der Comicladen um die angrenzende Nebenfläche vergrößert.

Der deutsche Buchhandlungspreis wird am 1. Oktober zum neunten Mal verliehen. 480 Buchhandlungen haben sich in diesem Jahr für den Preis beworben. Bedingung ist, dass das durchschnittliche Jahreseinkommen der Buchhandlungen in den letzten drei Jahren unter einer Million Euro lag.

Eine Jury wählt die Gewinner in drei Kategorien aus. Die Preiskategorien sind jeweils mit unterschiedlichen Prämien dotiert. Die besten drei Buchhandlungen Deutschlands erhalten ein Preisgeld von 25.000 Euro. „Schon die 7000 Euro der unteren Auszeichnungen wären eine Ehre, aber über den Hauptpreis würden wir uns besonders freuen“, sagt Stefan Kiel.