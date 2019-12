Thomas Beier über den tödlichen Unfall am Montag und den Fakt, dass die örtliche Gefahrenlage der Stadt via Mängelmelder angezeigt worden war.

Meine Meinung: Die Gefahr war bekannt

Das Mängelmelderportal der Stadtverwaltung ist eine sehr bürgerfreundliche Sache. Auf dem kurzen Dienstweg kann da jedermann im Internet seine Alltagsproblem loswerden. Oft wird schnell geholfen, vor allem durch den Kommunalservice. Oder der Bürger erfährt zumindest, was Sache ist, warum seine Biotonne neuerdings nur noch alle 14 Tage geleert wird: Ja, es ist schon wieder Winterzeit!

Seine Grenzen erreicht das System aber bei sensiblen Themen rund um den Straßenverkehr. Denn die zähe Bearbeitung des Bürger-Anliegens „Verkehrssicherheit am Ernst-Abbe-Platz“ zeigt vor allem, wie kompliziert die Zuständigkeiten in Jena zwischen Kernverwaltung, Eigenbetrieben, öffentlichen Institutionen und privaten Eigentümern verteilt sind. Und jemand „ganz oben“, der durchstellt, was gemacht wird, gibt es 30 Jahre nach der Wende nicht mehr.

Mit dem Wissen, dass schon mindestens zwei Mängelmeldungen zum Straßenverkehr in diesem Jahr durch tödliche Unfälle bestätigt wurden, wird mir himmelangst: In den letzten Tagen gab es mehrere Mängelmelder, die arge Defizite bei der Schulwegsicherheit hinter der Heineschule in Wenigenjena anprangerten. Seit am Gries ein gebührenpflichtiger Parkplatz entstanden ist, sind die Straßen in der Nachbarschaft voller Autos. Passiert ist bislang nichts.