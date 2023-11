Neuer Geschäftsführer für Stadtwerke Energie Jena-Pößneck

Jena. Ein Diplom-Kaufmann bildet künftig die Doppelspitze mit Claudia Budich.

Für die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck ist ein neuer Geschäftsführer gefunden. André Sack bildet ab 1. Februar 2024 die Doppelspitze mit Claudia Budich. Der 44-jährige Diplom-Kaufmann wurde von den Aufsichtsgremien bis 2027 bestellt, teilen die Stadtwerke mit.

André Sack war zuletzt Prokurist der Stadtwerke Jena und der Stadtwerke Energie und habe die Bereiche Betriebswirtschaft und Energiewirtschaftliche Dienstleistungen verantwortet. Seit 2015 sei er in Führungspositionen der Stadtwerke-Gruppe tätig.

Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche lobt Sacks hervorragende Expertise. „Seine langjährige Erfahrung im Energiebereich wird er gewinnbringend in die zukunftsweisenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Energiewende in Jena und der Region einbringen“, wird er zitiert.

André Sacks Vorgänger Gunar Schmidt legte das Amt als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch nieder, er scheidet am 31. Januar 2024 aus. Nach Berichten des Energie Informationsdienstes wechselt er in die Geschäftsführung der Ontras Gastransporte GmbH mit Sitz in Leipzig, einem Tochterunternehmen vom Erdgashandelskonzern VNG - Verbundnetz Gas. Ontras betreibt das zweitgrößtes Fernleitungsnetz in Deutschland.