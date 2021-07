Neuer Stadtteil für Jena mit Seilbahn: Wie ein niederländischer Investor ausgebremst wird

Jena. Bezahlbare Wohnungen und Häuser sind in Jena Mangelware. Das Unternehmen BPD, das schon in Weimar aktiv ist, will auch in Jena bauen. Doch welche Pläne verfolgt der Investor?

Die Nachricht, dass ein niederländischer Investor in Jena ein neues Stadtviertel entwickeln möchte, stieß auf große Resonanz. Nach dem Willen der BPD Immobilienentwicklung sollen die einst militärisch genutzten Flächen, hoch oben auf dem Jägerberg, 2000 Menschen eine neue Heimat bieten. Eine Seilbahn soll sie zur nächsten Straßenbahnhaltestelle bringen. Die futuristische Idee überrascht in einer Stadt, in der Preise für Eigentumswohnungen und Häuser deutlich über dem Thüringer Schnitt liegen – doch wer steht hinter der Firma?