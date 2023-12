TV-Moderator Jörg Kachelmann weiht neue Wetterstation in Kahla ein

Kahla Der Fernsehmoderator Jörg Kachelmann hat zusammen mit weiteren Gästen eine neue Wetterstation in Kahla in Betrieb genommen. Profitieren sollen von der Anlage auch die lokalen Landwirte.

Der Fernsehmoderator und Meteorologe Jörg Kachelmann hat am Donnerstag eine neue Wetterstation auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Kahla in Betrieb genommen. Es ist zugleich die 200. Wetterstation der Firma Meteosol in Mitteldeutschland. Bei Meteosol arbeiten Jörg Kachelmann und die Vereinigte Hagelversicherung zusammen. Die Vereinigte Hagelversicherung kommt für Schäden in der Landwirtschaft auf, die durch Wetterextreme entstehen.

Wie Jörg Kachelmann sagte, gilt bei Wettervorhersagen das Prinzip „Wer lokal vorhersagen will, muss lokal messen“. Während es früher deutlich mehr solcher lokalen Wetterstationen gegeben habe und diese danach zurückgebaut wurden, sei nun wieder eine Trendumkehr festzustellen. Ziel sei es auch, Landwirten verlässliche lokale Wetterdaten zur Verfügung zu stellen, damit diese sich auf Wetterereignisse vorbereiten können, ergänzte Thomas Gehrke vom Vorstand der Vereinigten Hagelversicherung.

Auch Landwirte in Reinstädt nutzen eine Wetterstation

Dass die Agrargenossenschaft Kahla von der neuen Wetterstation profitiert, davon ist der Vorstandsvorsitzende Udo Große überzeugt. Durch eine gleiche Anlage in Reinstädt – Große leitet auch die dortige Agrargenossenschaft – werden seit vier Jahren Daten zu Temperaturen, Niederschlägen und Windverhältnissen erhoben. „Nach den Erfahrungen dort musste ich mich nicht schwertun, hier eine weitere Wetterstation zu haben“, so Große. 1000 Euro hat die Anlage die Agrargenossenschaft gekostet.

Udo Große, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Kahla Foto: Marcus Voigt / Funke Medien Thüringen

Wie Udo Große sagt, kann es auf der 3000 Hektar großen Fläche seines Agrarverbundes „selbst auf engstem Raum verschiedene Wetterverhältnisse geben“. Auf Grundlage guter Daten könne sein Team zielgerichtet entscheiden, welche Arbeitsprozesse an einem Tag sinnvoll sind – beispielsweise ob sich Aussaat und Ernte lohnen oder die Windverhältnisse das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln zulassen. „Bislang hatten wir die Wetterdaten per Hand aufgeschrieben, jetzt wird das digital gemacht“, so Große.

Wetterereignisse werden extremer

Er hat beobachtet, dass die „Intensität von Wetterereignissen größer geworden ist“. So gebe es beispielsweise „lange Trockenzeiten oder viel Regen auf einmal“. Dies stelle die Landwirte rund um Kahla, die ohnehin schon einen „komplizierten Standort mit Bergen, Täler und Flussauen“ hätten, vor zusätzliche Herausforderungen. Die Agrargeneossenschaft Kahla bewirtschaftet 620 Hektar Fläche und baut dort Mais, Luzerne, Wintergerste sowie Winterweizen und Winterraps an. Zudem werden 230 Milchkühe gehalten.

Zufrieden wird Udo Große zur Kenntnis genommen haben, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der ebenfalls zur Einweihung der Wetterstation gekommen war, die von der Bundesregierung geplante Verteuerung des Agrardiesels durch Streichung von Steuervergünstigungen kritisierte. „Ich habe Verständnis, dass der ländliche Raum Alarm gibt“, so Ramelow.

Auch der Hochwasserschutz profitiert

Neue Wetterstationen wie die in Kahla begrüßte der Ministerpräsident hingegen ausdrücklich. „Wir müssen wissen, was lokal beim Wetter los ist“, so Ramelow. Dies gelte nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Hochwasserschutz. Ramelow verwies auf die Lage in Windehausen im Landkreis Nordhausen. Während es andernorts vergleichsweise trocken blieb, war der Ort durch starke Regenfälle und Schmelzwasser aus dem Harz überflutet worden und musste evakuiert werden.

Thomas Gehrke von der Vereinigten Hagelversicherung verwies wiederum auf die jüngste Meldung, dass das Jahr 2023 das wärmste in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn war. „Die Wetterextreme werden zunehmen“, so Gehrke.