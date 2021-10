Stefan Studt (r), Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), und Steffen Kanitz, Mitglied der Geschäftsführung der BGE, zeigen im August 2020 eine Landkarte am Rande der Präsentation des Zwischenberichts mit Teilgebieten für die Endlagersuche.

Vortrag in Jena: Auf der Suche nach dem Atomendlager

Jena. Wohin mit Atommüll? Eine Veranstaltung der Geologischen Vereins Jena

Der Thüringische Geologische Verein lädt im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am 8. Oktober zu einem öffentlichen Abendvortrag in den Döbereiner-Hörsaal ein. Es geht um den Stand der Endlagersuche in Thüringen. Referent ist Steffen Kanitz, Geschäftsführer der BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH.

Dieses Unternehmen des Bundes ist mit der Suche nach geeigneten Standorten eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle in Deutschland betraut und hat im September 2020 einen „Zwischenbericht Teilgebiete“ vorgelegt.

In diesem Zwischenbericht wurden 46 Prozent der Bundesfläche als ungeeignet ausgeschlossen. Große Teile Thüringens gehören zu den 54 Prozent Fläche, die noch Gegenstand des Verfahrens sind. Wie bei der Auswahl der potenziell geeigneten Flächen bisher vorgegangen wurde, wird im Vortrag dargestellt. Interessanter dürfte aber sein, wie die weiteren Schritte bei der Suche nach einem Standort für ein Endlager aussehen, der laut Gesetz bis 2031 gefunden sein soll.

Freitag, 8. Oktober, 19 Uhr, Döbereiner-Hörsaal, Am Steiger 3