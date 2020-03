Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Coronavirus: Kongressabsage in Jena – FCC-Spiel gegen Chemnitz auf dem Prüfstand

Der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fallen weitere Veranstaltungen in Thüringen zum Opfer. So hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihren für diese Woche in Jena geplanten Wissenschaftlichen Kongress abgesagt. Dazu waren von Mittwoch bis Freitag mehr als 500 Wissenschaftler erwartet worden. „Wir haben lange mit uns gerungen“, sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Jenaer Fachhochschule zog am Montag die Reißleine und sagte ihr Symposium zum Thema „Arbeitsplätze gesund gestalten“ am 18. März ab, zu dem den Angaben zufolge mehrere Hundert Teilnehmer auch aus dem Ausland erscheinen wollten. Die Entscheidung sei „eine logische Konsequenz zum Wohle der Gesundheit aller Teilnehmenden“, hieß es weiter.

FCC-Heimspiel gegen Chemnitz auf der Kippe

Offen ist noch, wie mit dem anstehenden Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC am kommenden Sonntag (15. März) umgegangen wird. Ob die Begegnung wie geplant ab 14 Uhr stattfinden werde, berate Stadt Jena derzeit noch, sagte ein Sprecher der Stadt.

Am Montagmorgen hatte bereits der Landrat vom Saale-Orla-Kreis alle für diese Woche geplanten Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern verboten.

