Was für eine Koalition! Johanna Hübscher, CDU, und Reinhard Wöckel, Linke, sind die dienstältesten Stadtratsmitglieder. Beide gehören seit 1990 ohne Unterbrechung dem Jenaer Kommunalparlament an. Das entstand vor einem Jahr bei einer Mai-Feier.

Zweimal die 30

Weil Corona-Abstände im Stammsitz Rathausdiele nicht zu haben sind und ins Volkshaus gewechselt werden musste: Der Lockdown-gelockerte Re-Start des Stadtrats hatte für Johanna Hübscher (CDU) und Reinhard Wöckel (Linke) rein räumlich-symbolisch einen hohen Wert. Sie sind die dienstältesten Ratsmitglieder, die ohne Unterbrechung dem Stadtparlament angehören; die erste Sitzung fand exakt vor 30 Jahren statt – im Volkshaus. Allerdings habe er sich damals nicht träumen lassen, dass er die Glückwünsche des OB zum Jubiläum mit einer Maske in Empfang nehmen müsse, sagt der 69-Jährige Diplom-Ingenieur gegenüber der Zeitung. Im Übrigen sei es ihm immer ein Herzensbedürfnis gewesen, trotz verschiedener Parteibücher aufeinander zuzugehen selbst in schwierigen Situationen. Das habe damals ohne Handy, Mail und Co. „überhaupt nicht schlechter geklappt“ als heute. Johanna Hübscher (70) ist in ihrem Resümee „traurig, dass es heute so viele Rechts- als auch Links-Extremisten gibt“. Allerdings hat die emeritierte Sportmedizin-Professorin den Eindruck, dass auch die Jenaer in der Corona-Krise „ein bisschen zusammengerückt sind“. Sie sei stolz auf die Stadt, auf die Mediziner, auf die Verantwortlichen im Krisenstab.