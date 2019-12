Abwasserkanal zwischen Lengefeld und Bickenriede kommt 2020

Anfang 2020 geht der Kanalbau in Anrode weiter. Dann soll Baustart für den 2,4 Kilometer langen Verbindungssammler zwischen dem Bickenrieder Untertor und dem Ortsteingang Lengefeld sein. Damit werden zukünftig auch die Abwässer aus Bickenriede über das Pumpwerk in Lengefeld zur Kläranlage Schildbach transportiert und dort geklärt. Das saubere Wasser fließt über den Schildbach zurück in die Luhne – ein Beitrag zur Gewässerreinhaltung, der mit der Erhöhung des Anschlussgrades in den beiden Ortsteilen erzielt wird.

Der Auftrag für das Bauprojekt sei in diesen Tagen vergeben worden, erklärte Winfried Kaufhold für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ). „Nach dem Winter geht es los.“ Mit Kosten von 1,4 Millionen Euro ist die Baumaßnahme veranschlagt. Durch die Nähe zur Luhne sei das Projekt baulich durchaus anspruchsvoll. Das Gewässer werde drei Mal gekreuzt, zusätzlich gibt es eine Kreuzung des Steingrabens. Schutzrohre verliefen dafür etwa einen Meter unter dem Grund des Flusses. Durchschnittlich soll das Rohr in drei Meter Tiefe unter dem Erdboden liegen.

Das Kanalrohr mit einem Innendurchmesser von 25 Zentimetern werde im freien Gefälle von Bickenriede kommend verlegt. Im Wesentlichen bewege man sich auf öffentlichen Wegeparzellen, so Kaufhold, etwa zehn Prozent der Trasse verliefen jedoch auf Privatgrund. Die Kreuzung des Bodendenkmals Landgraben mache eine archäologische Begleitung notwendig.

Voraussetzung für den Anschluss von Bickenriede an die Kläranlage Schildbach ist jedoch auch der weitere innerörtliche Ausbau des Netzes in beiden Dörfern. Etwa 40 Prozent aller Haushalte in Lengefeld seien bereits angeschlossen, die Verbindung vom Pumpwerk zum künftigen Verbindungssammler nach Bickenriede fehlt jedoch noch.

Ziel sei es, auch diese Verbindung noch im kommenden Jahr zu schaffen, so Kaufhold. Die führt in Lengefeld an der Luhne entlang zur Kleinen Gasse über die Straße Keutel. Für den Bau seien Abstimmungen mit weiteren Bauträgern, wie Gemeinde und Trinkwasserverband notwendig. Damit könnten als Gemeinschaftsmaßnahme auch Straßenbelag und Gehwege erneuert werden.

In diesem Zusammenhang sollen auch die Wohnblöcke am Bickenrieder Weg mit an das zentrale Abwassersystem angeschlossen werden, hier wäre zusätzlich auch das Landesamt für Bau und Verkehr für Nordthüringen wegen der dortigen Landstraße mit im Boot. Fördermittel für den Weiterbau des Ortsnetzes mit einer Bausumme über 1,8 Millionen Euro seien beantragt, es gebe bereits die Zusage für die Aufnahme ins Förderprogramm. Der Anschluss des Gewerbegebietes „Am Birnweg“ in Lengefeld sei eine weitere Aufgabe, die der Verband mittelfristig im Auge habe.

Im Oktober 2017 wurde die Kläranlage Schildbach des WAZ offiziell eingeweiht, hier sollen die Abwässer von 2400 Menschen aus Bickenriede und Lengefeld gereinigt werden. Foto: Alexander Volkmann

Etwa Dreiviertel der Haushalte in Bickenriede könnten mit den anstehenden Baumaßnahmen in den kommenden Jahren ans Abwassernetz angeschlossen werden. Im Oktober 2017 wurde die Kläranlage Schildbach gebaut, ausgelegt für 2400 Einwohner. Die Kleinkläranlagen auf den Grundstücken werden damit nicht mehr benötigt. Das bedeute eine deutliche Verbesserung der Gewässerqualität der Luhne nach der Wasserrahmenrichtlinie, so Kaufhold.

Bickenriede gehöre, neben Diedorf im Südeichsfeld, zu den größten Orten im Verbandsgebiet des WAZ, die aktuell noch ohne zentrale Abwasserentsorgung seien. Nahe Wendehausen ist ebenfalls eine neue Kläranlage für das Südeichsfeld geplant.