Bad Langensalza hat eigene Christbaumkugeln

Astrid Lehmann, Leiterin der Tourist-Info Bad Langensalza, zeigt die Christbaumkugeln mit Motiven der Stadt, die es in diesem Jahr erstmals gibt. Eine Kugel kostet knapp acht Euro. Interessenten können die Kugeln in der Tourist-Information, am Baumkronenpfad und in der Friederiken-Therme kaufen.

Bad Langensalza Bad Langensalza kann jetzt auch den Weihnachtsbaum schmücken. Es gibt erstmals Kugel, die mit Motiven der Stadt und des Baumkronenpfads verziert sind. Was dahinter steckt und wo sie zu bekommen sind.

Erstmals hat Bad Langensalza eigene Weihnachtsbaumkugeln. Eine Variante zeigt Motive der Stadt, diese ist erhältlich in den Farben Weiß und Bordeaux. Die andere in Grün und Weiß ist mit dem Baumkronenpfad und Hainich-Bildern verziert. Die Kugeln bestehen aus Glas und wurden in Wuppertal hergestellt.

Die Auflage ist limitiert, bestellt wurden 900 Stück. Laut Tourist-Info-Leiterin Astrid Lehmann (Foto) war die Stadt Gotha dazu Vorbild, die schon länger Christbaumkugeln mit Ortsmotiven hat. Verkauft wird der Baumschmuck in der Tourist-Information, am Baumkronenpfad und in der Friederiken-Therme. Kosten: 7,95 Euro, ab sechs Stück gibt es zehn Prozent Rabatt. Die Kugeln sollen das Weihnachtsangebot ergänzen. Bisher gibt es schon einen Bad Langensalzaer Schwibbogen.